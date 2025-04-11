Украину присыпало снегом в апреле, водители жалуются на гололедицу: фото и видео погодного 'апокалипсиса'

Аномальная апрельская погода накрыла Украину, в большинстве регионов продолжает идти снег. Водители жалуются на гололедицу на дорогах, а пользователи сети делятся фото и видео погодного "апокалипсиса".

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Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне затруднено движение транспорта. Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды.

"В Херсоне аномальная для южного апреля погода. Вернулась зима – на дорогах гололедица, налипание мокрого снега, затруднено движение транспорта, поломанные деревья. КП "Городское дорожное управление" задействовало 9 единиц техники и полтора десятка человек. КП "Парки Херсона" вывело на борьбу с непогодой 31 единицу спецтехники и почти полторы сотни работников", – говорится в сообщении.

Также из-за серьезной вьюги на юге "стоит" трасса Одесса-Николаев, запрещен проезд грузового транспорта и автобусов на трассах:

– Днепр – Николаев (через Кривой Рог), км 179+000 – км 266+875 (от Нового Буга до Николаева);

– Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 55+510 – км 176+485 (от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью);

– Александровка – Кропивницкий – Николаев, км 153+527 – км 239+664 (от границы с Кировоградской областью до Николаева);

– Благовещенское – Николаев (через Вознесенск), км 143+000 – км 221+363 (от Вознесенска до Николаева).

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин отметил, что спецтехника работает и в Херсонской области.

"Техника – на дорогах Херсонщины. Специалисты работают над ликвидацией последствий непогоды. Если есть возможность, оставайтесь дома, пока погода не улучшится!" – говорится в сообщении.

В местном Telegram-канале Черкасс также обнародовали кадры зимней погоды в апреле.

"Посыпали дорогу через гололедицу в Черкассах. Коммунальщики обработали спуски, мосты и опасные участки", – говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ поделились фотографиями, на которых наши защитники продолжают давать достойный отпор оккупантам, несмотря на погодные прихоти.

"Апрельский снег не помешает меткой стрельбе, наоборот – уравновешивает "температуру" боевых артиллерийских позиций, ведь там всегда горячо", – говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей тоже делятся фото и видео снеговой погоды в разных регионах Украины. В частности, такой вид имеет парк "Киото" в столице.

А это Херсон, толстым слоем засыпало деревья и дороги вокруг.

Как сообщал OBOZ.UA, после нескольких дней мороза, снега и пронзительного ветра украинцев ждет настоящий погодный контраст. На Пасху 2025 в регионы придет потепление до +18 градусов, что после весенних холодов уже воспринимается как "жара".

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