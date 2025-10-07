Украину накроют дожди, в Одесской области объявили 'оранжевый' уровень опасности: прогноз погоды на среду. Карта

В Украине, согласно последним прогнозам погоды, 8 октября будет облачно, дожди ожидаются по всей стране, кроме крайнего запада. Причем в Одесской области будут значительные, и в целом в южных районах прогнозируются "сильные дожди с грозами".

Об этом говорится в соответствующих сообщениях Укргидрометцентра. Одновременно в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают Одесскую область о втором, оранжевый уровень опасности.

Какой будет температура

Согласно прогнозу синоптиков, в следующую среду будет довольно сильный северо-восточный ветер с порывами до 7-12 м/с. А в Карпатах, на юге и юго-востоке страны – до 15-20 м/с.

В целом температура ночью составит 8-13°, в юго-восточной части – до 16°, а в западных областях – лишь 4-9° тепла. Днем воздух прогреется до 11-16°. Но на востоке и юго-востоке страны днем будет значительно теплее – от 16 до 21°.

Что говорят специалисты

"8 октября в Украине по-настоящему осеннюю щедрую на дожди погоду будут обусловливать атмосферные фронты активного южного циклона с центром над Черным морем. Давление будет падать, влажность будет оставаться высокой", – отмечают в Укргидрометцентре.

Именно указанный южный циклон и обусловливает умеренное (как для этого времени) тепло. Соответственно, низкое давление провоцирует осадки.

Предупреждение об опасности

Синоптики также предупреждают об изменении гидрологической ситуации. В частности, в результате осадков в бассейне Южного Буга, то есть в Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,3 м над текущими уровнями.

Подъем уровней воды продержится до 10 октября, причем в Укргидрометцентре считают, что "обойдется без негативных последствий". Соответственно, они обозначили изменение гидрологической ситуации зеленым уровнем безопасности.

В ГСЧС считают иначе – из-за сильных дождей 8 октября утром и днем на юге Одесской области объявлен второй, оранжевый уровень опасности. Будьте внимательны на дорогах и по возможности ограничьте пребывание на улице во время грозы, призвали спасатели.

Что предшествовало

В Одессе в последний день сентября выпала почти двухмесячная норма осадков. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, был объявлен красный уровень опасности. За сутки город получил 94 мм дождя, причем большая часть – 73 мм – выпала во второй половине дня. Это стало вторым наибольшим показателем в истории наблюдений после рекорда 2016 года, когда зафиксировали 113 мм.

Стихия унесла жизни десяти человек, среди которых целая семья из пяти человек. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести проверку действий местных властей и обстоятельств трагедии. По словам вице-премьера Алексея Кулебы, во время непогоды спасли более 380 человек. Сейчас поисковые работы завершены, а вот аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Одессы до сих пор продолжают приходить в себя после аномального количества осадков, которые выпали в областном центре в конце сентября. По словам местных жителей, даже в квартирах поднялся уровень воды. В некоторых районах жилье местных жителей затопило на 50 сантиметров.

