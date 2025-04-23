Украинцы могут получить высшее образование за счет ваучеров от Госслужбы занятости: как это работает

В Украине работает государственная программа по поддержке занятости, которая предусматривает возможность получить высшее образование за счет Государственной службы занятости. Государственный ваучер выдается единовременно и дает право на обучение по определенному перечню профессий и специальностей. Его стоимость составляет до 30 280 гривен: этого достаточно, чтобы покрыть большую часть расходов на обучение.

Видео дня

Об этом сообщила прессслужба "Метинвеста".

Если сумма превышает этот предел, разницу можно оплатить самостоятельно или при поддержке работодателя. Чтобы воспользоваться возможностью обучения по ваучеру, необходимо обратиться в центр занятости или подать онлайн заявку на сайте Государственной службы занятости. После получения документа абитуриент выбирает образовательную программу, после чего, на общих или льготных условиях, вступает в вуз.

Воспользоваться правом на обучение по государственному ваучеру могут украинцы, уже имеющие диплом и опыт работы, но стремящиеся овладеть новой профессией или изменить карьерный путь. Программа рассчитана на тех, кто имеет не менее 15 лет страхового стажа и достиг 45-летнего возраста, а также на ветеранов, внутренне перемещенных лиц и граждан, пострадавших в результате войны – из-за ранения, потери работы или вынужденного перемещения.

Важно: ваучер кажется только тем, кто не состоит на учете как безработный, и имеет образование не ниже профессионально-технического уровня.

Первый частный горно-металлургический вуз "Метинвест" Политехника также присоединился к национальной программе поддержки, и предлагает получить актуальные технические специальности по ваучеру на обучение от Государственной службы занятости. Это возможность для ветеранов, внутренне перемещенных лиц, пострадавших от войны и людей с опытом работы получить новую профессию или переквалифицироваться за государственный счет.

Также в этом году "Метинвест" Политехника упростил процедуру вступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование. В прошлом году, воспользовавшись такой возможностью, 26 защитников – участников проекта "Сердце Азовстали" и сотрудников "Метинвеста" уже стали студентами горно-металлургического вуза.

Как известно, университет основала компания "Метинвест" Рината Ахметова в июне 2020 года. Сейчас в вузе идет четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру.