Украинца Кузнецова, которого подозревают в подрыве 'Северного потока', в Италии фактически склонили к голодовке, – Лубинец

Украинца Сергея Кузнецова, который находится под стражей в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", фактически заставили объявить голодовку. В частности, мужчине отказались передавать специальное питание от жены.

Кроме того, рядом с камерой Кузнецова курят, что негативно влияет на здоровье задержанного. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Суспильне".

Что известно

Омбудсмен сообщил, что недавно Сергей Кузнецов разговаривал с представителями консульской службы посольства Украины в Италии, которые получили всю необходимую информацию. Кроме того, Офис уполномоченного поддерживает связь с итальянским омбудсменом Марино Фарделли.

Сейчас стороны координируют действия, чтобы обеспечить личный доступ к Кузнецову правозащитников и представителей Института защиты прав человека Италии, которая занимается правами лиц, находящихся в подобных учреждениях.

"Мы сейчас ведем переговоры, чтобы он физически, сам лично вместе с Марино Фарделли зашли к Сергею, пообщались и срочно улучшили условия его содержания", – пояснил Лубинец.

Что говорит жена задержанного

В Киеве уполномоченный встретился с женой Кузнецова. Она сообщила, что предлагала ежедневно доставлять мужу специальное питание в соответствии с медицинскими рекомендациями, однако в Италии ей в этом отказали. Лубинец отметил, что в помещении, где находится украинец, постоянно курят, что негативно влияет на его состояние здоровья.

Для омбудсмена такое отношение к задержанному стало большой неожиданностью.

"Для меня это стало, скажу откровенно, большим удивлением, что в Италии – в стране, где мы четко понимаем, что права должны быть защищены, – ему создали, на наш взгляд, такие условия, где человек не нашел другого выхода, как действительно объявить голодовку", – сказал он.

Стоит отметить, что Кузнецов объявил голодовку еще 31 октября, протестуя против нарушения его базовых прав. Заключенный требует: обеспечения надлежащего питания, доступа к здоровой окружающей среде, достойных условий содержания, а также равного отношения с другими заключенными относительно свиданий с семьей и доступа к информации.

Что предшествовало

В конце августа, в Италии по международному ордеру на арест, выданному немецкой прокуратурой, задержали бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова. Его подозревают в организации взрывов на "Северном потоке". Сам задержанный отверг все обвинения и заявил об отказе от выдачи Германии.

Как утверждается в ордере на арест, Кузнецов мог руководить командой диверсантов, которые заложили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша рассматривала возможность предоставить убежище ранее упомянутому украинцу Владимиру Журавлеву, которого оправдали по делу "Северных потоков". Об этом заявлял вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время частных разговоров с коллегами. Кроме того, политик предложил наградить Владимира орденом.

