Украинский ученый Игорь Фрицкий стал лауреатом Премии Георга Форстера: чем он известен

Ураинский ученый Игорь Фрицкий стал лауреатом Премии Георга Форстера (Georg Forster Research Award). Он – заведующий кафедрой физической химии химического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и член-корреспондент НАН Украины.

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Об этом сообщает Национальная академия наук Украины. Эта немецкая премия от Фонда Александра фон Гумбольдта в Германии ежегодно вручается только шести выдающимся исследователям за их значительные достижения в науке и образовании – фундаментальные теории, открытия и разработки, влияющие на развитие в определенной области науки и вне ее.

Денежное вознаграждение лауреату составляет 60 тысяч евро. Оно выплачивается Федеральным министерством экономического сотрудничества и развитию Германии.

Сама премия названа в честь естествоиспытателя, странствующего писателя и публициста Георга Форстера (1754–1794 годы жизни). Он был другом немецкого ученого-энциклопедиста и путешественника Александра фон Гумбольдта (1769–1859).

"Комиссия экспертов принимает решение о присуждении этой престижной международной награды по представлению немецких ученых. Кандидатуру члена-корреспондента НАН Украины Игоря Фрицкого номинировал на присуждение премии Университет Гёттингена, а поддержали – Университет Гайдельберга и Университет Гайдельберга и Университет. научные исследования совместно с исследовательскими учреждениями Германии. Исследовательская группа члена-корреспондента НАН Украины Игоря Фрицкого сотрудничает с немецкими университетами уже более 20 лет", – рассказали в НАН.

Отмечается, что в этом сотрудничестве уже выполнен большой цикл исследований и внесен весомый вклад в биомеметический катализ, супрамолекулярную химию, химию молекулярных материалов и наноматериалов.

"Благодаря этим работам предложены оригинальные синтетические подходы к созданию дискретных металло-супрамолекулярных соединений высокой ядерности и металл-органических каркасов с прогнозируемыми магнитными, электрохимическими и каталитическими свойствами; созданы новые термохромные материалы, которые могут изменять цвет, нагреваясь, чтобы охлаждаться в широком температурном интервале. Недавно исследовательская группа члена-корреспондента НАН Украины Игоря Фрицкого в сотрудничестве с немецкими коллегами получила уникальные водорастворимые соединения переходных металлов в нетрадиционно высоких степенях окисления (в частности, железа (IV), железа (V), мангана (IV), меди (II)", – добавили в Академии.

Более того, уже разработан высокоэффективный ветеринарный препарат, зарегистрированный под названием "Клатроферан", для профилактики и лечения железодефицитной анемии у животных, содержащий комплекс железа (IV).

"Результаты этих исследований опубликовали самые престижные международные научные журналы, в частности "Nature Communications", "Chemical Communications". Искренне поздравляем коллегу с высоким международным признанием и желаем ему новых весомых научных достижений!" – подытожили в НАН.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские журналисты включили звук сирены во время выступления главного редактора российского оппозиционного издания "Новая газета", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Это произошло на Global Media Forum в Бонне (Германия).