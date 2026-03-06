Украинские энергетики стали 'новыми героями' во время войны – Forbes

Украинские энергетики во время полномасштабной войны фактически стали новым общественным символом устойчивости и восстановления инфраструктуры, пишет Forbes.

Как отмечает издание, после массированных атак России на энергетическую инфраструктуру именно энергетики обеспечивают восстановление электроснабжения для миллионов украинцев.

По данным издания, в сфере электроэнергетики Украины работают около 141 тыс. человек. Более трети из них – примерно 55 тыс. – работают в крупнейшем частном энергохолдинге страны ДТЭК, который принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову

Несмотря на лидерство на рынке, энергетика традиционно считается одной из наиболее сложных отраслей с точки зрения репутации, отмечает CEO Reputation Capital Group Олег Кершис.

"Энергетика – репутационно одна из самых сложных отраслей экономики в любой стране", – сказал он.

В то же время, как отмечает Forbes, полномасштабная война существенно изменила восприятие отрасли. Несмотря на разрушение энергетической инфраструктуры и длительные отключения электроэнергии, большинство потребителей сохраняют положительное отношение к энергетическим компаниям.

По данным опроса, проведенного в конце 2025 года, во время длительных отключений электроэнергии (более 12 часов) 75% респондентов продолжали положительно оценивать деятельность компании ДТЭК.

"Война сделала из ДТЭК новый бренд – компанию-героя, которая восстанавливает и держит свет", – сказала руководитель коммуникаций одной из крупных частных компаний, которая согласилась говорить на условиях анонимности из-за конфликта интересов, цитирует Forbes.