Поки Трамп активно поширює російські наративи та брехню про так звану "Великую отечественную войну", а путін оголосив 2025 рік -"Годом защитника отечества" з нагоди "80-летия Великой победи", в Україні традиційно мовчки спостерігають і сподіваються, "що якось воно буде".

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Нагадаю, що в 2015 році наш Фонд "Рідна країна" підготував цикл статей "Таємниці Другої світової війни" та розмістив соціальну рекламу "Перемогли гітлера - переможемо й путіна". Тож ми в міру можливостей і нині продовжуємо нашу історико-просвітницьку роботу в контексті поширення обʼєктивної інформації про Другу світову війну.

Сьогодні мова піде про страшну різанину - масове знищення мешканців містечка КОРЮКІВКА, що на Чернігівщині, 1-2 березня 1943 року.

Чому весь світ знає про трагедію в білоруській Хатині та нічого не знає про більш масову і страшну різанину в українській Корюківці?

Пояснення просте і водночас дуже цинічне, в дусі радянської пропаганди. Перетворення Хатині у символ німецького терору повʼязане із намаганням приховати страшний злочин масової страти радянською росією польських офіцерів у Катині. Підміна однієї трагедії іншою та спроба заховати правду про терор радянського режиму посилила ще мовна співзвучність "Katyn" і "Khatyn" в європейських мовах.

Для порівняння масштабів трагедій:

у білоруській Хатині загинуло 149 жителів,

в українській Корюківці - 6 700 людей.

Другою і не менш важливою причиною замовчування був факт безпосередньої участі в цій страшній різанині підрозділу УГОРСЬКОЇ жандермерії 105-ї легкої дивізії генерал-лейтенанта Золтана Йогана Алдя-Папа. Показово, що навіть під час судового процесу щодо злочинів угорських окупантів, який відбувся в листопаді 1947 року в Чернігові, йшлося про умиротворення терористів, бо Угорщина - тепер союзниця СРСР. Скажімо процитую виступ Н.Кулєшова на процесі:

"Подсудимые вели себя все время спокойно, и они знали, что их не расстреляют. Сейчас они получили срок и я думаю, что их используют как специалистов в Венгрии, тем более, что Венгрия наша союзница".

( Дивись "Чернігівщина в роки нацистської окупації. Документи і матеріали"., Чернігів, 2013).

І якщо у цьому випадку відбулася заміна УГОРСЬКИХ вбивць і терористів та німецьких фашистів, то ще більш цинічно і брехливо було замінено РОСІЙСЬКИЙ підрозділ шуцманшафту, який допомагав угорцям здійснювати цей військовий злочин, на українських поліцаїв.

Цю пропагандистську брехню продовжували поширювати у свій час й історики табачника, які за бюджетні гроші обгрунтовували "ідеологію русского міра за президенства Януковича.

Варто нагадати й поведінку радянських партизан на чолі з офіцером НКВС Федоровим. Тим паче, що до недавна владна Чернігівщина прославляла себе як знаменитий "партизанський край". Формальним приводом масового знищення Корюківки була відповідь саме на дії партизан. В той же час підрозділ Федорова, який за оцінками істориків, переважав угорських і російських карателів майже у 10 разів, нічого не зробив для порятунку мешканців містечка.

Попри це, в Україні все ж було проведено низку заходів з нагоди 70-річчя вшанування памʼяті жертв цього військового злочину в 2013 році, а в 2018 році відбулося вшанування на державному рівні 75-річчя жертв Корюківськоі трагедії.

Варто згадати також, що Верховна Рада ухвалила спеціальну Постанову щодо необхідності пошанування цієї трагедії, співавтором якого я мав честь бути в 2012 році.

Саме тому, ми зобовʼязані донести правду про "Українську" Другу світову війну міжнародному співтовариству та спростувати російську брехню щодо неї.