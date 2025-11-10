Украинка, которая добровольно присоединилась к ВСУ, встретила на войне свою любовь и стала мамой в 52 года: сеть тронула история. Фото

Защитница из Кривого Рога, которая добровольно вступила в ряды Вооруженных сил Украины, родила дочь в 52 года. После потери бизнеса из-за войны она добровольно мобилизовалась, встретила новую любовь и, несмотря на риски, решила стать мамой снова.

Историю женщины рассказали на Facebook-странице Больницы Святой Анны. Медики этого заведения сопровождали женщину от первых дней беременности до родов.

На 36-й неделе беременности путем кесарева сечения Наталья родила девочку, которую назвали Соломией. Ребенок появился на свет с весом 2500 граммов и ростом 48 см.

История Натальи

До полномасштабного российского вторжения Наталья жила в Кривом Роге и имела там собственное швейное производство. Когда в предприятие украинки попал российский снаряд, она решила не восстанавливать бизнес и присоединиться к армии.

Наталья служила в отдельной Президентской бригаде им. гетмана Богдана Хмельницкого. Там она спасала раненых с поля боя и оказывала побратимам домедицинскую помощь.

В 2023 году женщина познакомилась с военным Сергеем, который проходил реабилитацию после ранения в центре UNBROKEN. Весной 2024 года пара решила пожениться. Оба уже имели взрослых детей от предыдущих браков, однако планировали родить общего ребенка.

"Я думаю, что бояться не надо. Если я шла на войну и знала, что могу погибнуть, то тем более не боялась беременеть и рожать. Это выбор каждой женщины, но жизнь – она всегда стоит того, чтобы бороться", – поделилась женщина.

Уже через год Наталья, узнав о беременности, перевелась в другое подразделение и продолжала там служить некоторое время.

"Наша пациентка настолько хотела иметь того ребенка, что, понимая все риски, сознательно пошла на них. В зрелом возрасте беременность часто сопровождается осложнениями и для матери, и для ребенка. Но Наталья сказала: "Да, я иду на все эти риски". Ужасы войны, ранения – все это только укрепило их с мужем и дало толчок родить общего ребенка. Мы, врачи, сделали максимум, чтобы беременность прошла без осложнений и ребенок родился здоровым", – рассказала акушер-гинеколог Наталья Шекета, которая сопровождала беременность защитницы.

Старший сын защитницы продолжает службу в рядах ВСУ. Муж Натальи после реабилитации работает инструктором.

