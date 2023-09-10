'Украина всегда помнит обо всех своих': Зеленский поздравил 46 украинских городов с их днем

В эти выходные, 9 и 10 сентября, около 50 украинских городов отмечают свой день. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал жителей этих городов с праздником.

Видео дня

Он подчеркнул, что Украина всегда помнит обо всех своих. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

В частности, свои дни городов отмечают Винница, Днепр, Житомир, Луцк, Николаев, Ужгород, Барвенково, Белая Церковь, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильков, Вышгород, Вишневое, Галич, Дружковка, Жидачев, Здолбунов, Зеленодольск, Ирпень, Кагарлык, Кам -Бугская, Киверцы, Корсунь-Шевченковский, Красилов, Лиман, Мироновка, Новоукраинка, Очаков, Рава-Русская, Рени, Самбор, Славута, Смела, Тростянец, Украинка, Шпола, Яготин.

Также свое основание празднуют героическая Авдеевка и старинный украинский город Бахмут, который хоть и в руинах из-за российских ударов, но с несокрушимым казацким характером.

Кроме того, день города отмечают Алчевск, Волноваха, Дебальцево, Луганск, Олешки и Харцызск.

"Украина всегда помнит обо всех своих. Всегда защищает свое. Но обеспечит свободу и силу всем своим городам. Территория нашего государства велика. Но ни одного ее сантиметра российским оккупантам не оставим. Поздравляю все украинские города, дни которых – сейчас! Стоим бок о бок, чтобы вернуть волю каждому!" – подчеркнул Зеленский.

Напомним, флаг Украины, утром 9 сентября появившийся в небе над оккупированным Донецком, запустили украинские защитники. Сине-желтый флаг увидели тысячи человек на оккупированной территории, а российские захватчики в панике пытались его сбить. Флаг был запущен в честь дня города Авдеевка. Он улетел в сторону оккупированного Донецка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!