'Украина будет помнить твои дела': Порошенко с фракцией 'ЕС' приехал на прощание с Кубивым

Петр и Марина Порошенко вместе с народными депутатами из фракции "Европейская Солидарность" во Львове попрощались с коллегой Степаном Кубивым.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Степан, сегодня прощаться с тобой пришли тысячи людей. Твои друзья, семья, коллеги, вся наша команда. И когда этот храм – Собор Святого Юра – наполнен грустью и молитвой, это и есть молчаливая проповедь жизни нашего Степана", – написал Петр Порошенко в соцсетях.

"На портрете ты улыбающийся. Именно таким: веселым, энергичным, позитивным мы тебя будем помнить всегда. А Украина будет помнить твои дела: ты блестящий экономист, государственник, патриот, комендант Дома Профсоюзов на Майдане, председатель Национального банка, министр экономики, первый вице-премьер, соавтор всех принципиальных реформ", – отметил Порошенко.

"Ты оставил после себя след не только в делах, но и в человеческих сердцах. Ведь человек живет столько, сколько живет в молитве и памяти своего народа. Ты уже изменил нашу страну, друг", – подчеркнул он.

18 мая мая стало известно о внезапной смерти народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Степана Кубива. Он был нардепом VII, VIII и IX созывов, ранее занимал должности главы НБУ и первого вице-премьер-министра Украины. Во время Революции Достоинства был комендантом Дома Профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве.