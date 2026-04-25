Удалите эту часть скумбрии и она будет без неприятного запаха: делимся легким рецептом запеченной рыбы
Скумбрия – очень вкусная, полезная и бюджетная рыба, которую можно запекать, тушить с овощами. Для того, чтобы рыба была без запаха, кулинары советуют готовить ее без косточек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, со специями и овощами.
Ингредиенты:
- 1 скумбрия полуразмороженная
Маринад:
- 1 ч.л. масла
- 1/2 ст.л. французской горчицы
- 1/4 ч.л. соли
- 1/3 ч.л. сухого чеснока
- 1/3 ч.л. хмели-сунели
- 2 ст.л. сока апельсина
Дополнительно:
- любые овощи
Способ приготовления:
1. Скумбрию размораживаем наполовину, так она легче будет нарезаться, отрезаем голову, хвост, плавники, и вынимаем хребет. Нарезаем филе кусочками и разворачиваем.
2. Для маринада: смешиваем все ингредиенты и смазываем рыбку маринадом и выкладываем овощи.
3. Запекаем рыбу при 200С 20 минут.
