Удалите эту часть скумбрии и она будет без неприятного запаха: делимся легким рецептом запеченной рыбы

Скумбрия – очень вкусная, полезная и бюджетная рыба, которую можно запекать, тушить с овощами. Для того, чтобы рыба была без запаха, кулинары советуют готовить ее без косточек.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, со специями и овощами.

Ингредиенты:

1 скумбрия полуразмороженная

Маринад:

1 ч.л. масла

1/2 ст.л. французской горчицы

1/4 ч.л. соли

1/3 ч.л. сухого чеснока

1/3 ч.л. хмели-сунели

2 ст.л. сока апельсина

Дополнительно:

любые овощи

Способ приготовления:

1. Скумбрию размораживаем наполовину, так она легче будет нарезаться, отрезаем голову, хвост, плавники, и вынимаем хребет. Нарезаем филе кусочками и разворачиваем.

2. Для маринада: смешиваем все ингредиенты и смазываем рыбку маринадом и выкладываем овощи.

3. Запекаем рыбу при 200С 20 минут.

