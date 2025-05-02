Участвовал в обороне Бахмута: на войне погиб Герой из Хмельнитчины Василий Кобылецкий. Фото

Страна-террорист продолжает убивать цвет нашей нации на развязанной ею кровавой войне. На этот раз печальная весть пришла на Хмельнитчину. Погиб Герой Василий Кобылецкий.

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Мужчина родом из поселка Волковинцы на Деражнянщине Хмельницкой области. Об этом сообщает "Суспільне". Воин принимал участие в обороне Бахмута.

В марте 2025 года историю Василия рассказали на Facebook-странице его бригады. Тогда он сказал, какова его мотивация быть на войне.

"У меня жена и двое детей – сын и дочь. Они – моя самая большая мотивация. Я здесь, чтобы россияне не дошли до моего дома", – рассказал тогда Василий.

Место и дата прощания с военным пока неизвестны.

Что известно о Герое

Василий Кобылецкий служил в пехотном подразделении. Он участвовал в обороне Бахмута и Соледара. Свое первое ранение мужчина получил весной 2024 года. После реабилитации вернулся на войну.

Главный сержант взвода стрелкового батальона Василий имел позывной "Цыган". Вступил в армию сначала в 2016 году. Тогда он был сапером боевой части Нацгвардии, выполнял боевые задания в зоне АТО в Луганской области. Об этом сообщили в его бригаде.

После демобилизации Василий вернулся домой в Хмельницкую область и работал на гражданской работе. В первые дни полномасштабного вторжения снова ушел в военкомат.

Как писал OBOZ.UA, в Запорожской области погиб 27-летний главный сержант Ярослав Комар. Он верно и самоотверженно служил Родине.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб тернопольский полицейский Василий Панькив. Он пошел на войну добровольцем и улегся в бою с врагом в возрасте 28 лет.

Ранее сообщалось, что страна-террорист продолжает убивать украинских героев на кровавой войне. Печальная весть пришла на Сумщину. Во время выполнения боевой задачи погиб Евгений Садовский из Конотопа.

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