Верно и самоотверженно служил Родине: в Запорожье погиб 27-летний главный сержант Ярослав Комар. Фото

Украина продолжает ежедневно терять своих Героев на несправедливой войне с агрессором. На днях печальная весть пришла на Прикарпатье. В Запорожской области погиб 27-летний главный сержант Ярослав Комар. Он верно и самоотверженно служил Родине.

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Об этом сообщили в Калушском городском совете. Там также добавили, что захоронение военного состоится 2 мая 2025 года на кладбище в родном селе военного.

"Калушская громада встречает павшего главного сержанта Ярослава Комара. Завтра, 1 мая, в 15:00 выезд траурной колонны с телом павшего Героя Ярослава Комара от Калушской ЦРБ", – говорится в сообщении.

Маршрут, которым воина проведут в последний путь, будет складываться следующим образом:

Ул. Ивано-Франковская (Калуш);

– Ул. Бандеры;

– Ул. Грушевского;

– Ул. Долинская;

– С. Пийло;

– С. Голынь: ул. 600-летие Голыня;

– Ул. Церковная.

В 16:00 состоится парастас по погибшему в голинской церкви Покрова Пресвятой Богородицы УКГЦ.

"Позже тело павшего нашего Защитника будут везти в родной дом по адресу: с. Голынь, ул. Бережницкого, 27. Чин похорон начнется в пятницу, 2 мая, в 13:00 от родительского дома Героя", – говорится в сообщении.

Отпевание состоится в церкви Покрова Пресвятой Богородицы УКГЦ (село Голынь).

Что известно о Герое

Ярослав Комар был 1998 года рождения. Он верно и самоотверженно служил на защите Родины в звании главного сержанта механизированного взвода механизированного батальона. К сожалению, мужественный воин погиб 26 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что страна-террористпродолжает убивать украинских Героев на кровавой войне. В этот раз печальная весть пришла на Сумщину. Во время выполнения боевой задачи погиб Евгений Садовский из Конотопа.

Также сообщалось, что в боях в Донецкой области погиб тернопольский полицейский Василий Панькив. Он пошел на войну добровольцем и улегся в бою с врагом в возрасте 28 лет.

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