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Тушеные кабачки в бархатном соусе: значительно лучше жареных

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
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Тушеные кабачки в бархатном соусе: значительно лучше жареных

Кабачки можно не только жарить, но и очень вкусно потушить в соусе. Для удачного результата добавьте грибы, а также сочные помидоры. А для того, чтобы соус для тушения был по-настоящему окамытовым, добавьте сметану.

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Идея приготовления кабачков в бархатном соусе опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником bouquet of bruschettas в Instagram.

Тушеные кабачки в бархатном соусе: значительно лучше жареных

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 300 г грибов (шампиньоны или сезонные)
  • 2 луковицы
  • 2 помидора
  • 4 ст. ложки масла
  • 4 ст. ложки сметаны
  • соль, перец по вкусу
  • немного бульона (или воды)

Способ приготовления:

Тушеные кабачки в бархатном соусе: значительно лучше жареных

1. Кабачки очистить и нарезать кружочками 0,5 см.

2. Обвалять в муке или манке и поджарить до золотистой корочки с обеих сторон.

Тушеные кабачки в бархатном соусе: значительно лучше жареных

3. Грибы промыть, отварить (можно и без этого, если шампиньоны), мелко порезать.

4. Лук обжарить на растительном масле.

Тушеные кабачки в бархатном соусе: значительно лучше жареных

5. Добавить грибы, немного бульона, сметану, помидоры без кожицы (нарезанные).

6. Посолить-поперчить тушить до полного объединения.

Тушеные кабачки в бархатном соусе: значительно лучше жареных

7. Погрузить в соус поджаренные кабачки, прогреть еще раз вместе, блюдо загустеет.

8. Подавать с картофелем, булгуром или просто есть ложкой.

Тушеные кабачки в бархатном соусе: значительно лучше жареных

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