Тушеные кабачки в бархатном соусе: значительно лучше жареных

Кабачки можно не только жарить, но и очень вкусно потушить в соусе. Для удачного результата добавьте грибы, а также сочные помидоры. А для того, чтобы соус для тушения был по-настоящему окамытовым, добавьте сметану.

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Идея приготовления кабачков в бархатном соусе опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником bouquet of bruschettas в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг кабачков

300 г грибов (шампиньоны или сезонные)

2 луковицы

2 помидора

4 ст. ложки масла

4 ст. ложки сметаны

соль, перец по вкусу

немного бульона (или воды)

Способ приготовления:

1. Кабачки очистить и нарезать кружочками 0,5 см.

2. Обвалять в муке или манке и поджарить до золотистой корочки с обеих сторон.

3. Грибы промыть, отварить (можно и без этого, если шампиньоны), мелко порезать.

4. Лук обжарить на растительном масле.

5. Добавить грибы, немного бульона, сметану, помидоры без кожицы (нарезанные).

6. Посолить-поперчить тушить до полного объединения.

7. Погрузить в соус поджаренные кабачки, прогреть еще раз вместе, блюдо загустеет.

8. Подавать с картофелем, булгуром или просто есть ложкой.

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