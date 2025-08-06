Тушеные кабачки в бархатном соусе: значительно лучше жареных
Кабачки можно не только жарить, но и очень вкусно потушить в соусе. Для удачного результата добавьте грибы, а также сочные помидоры. А для того, чтобы соус для тушения был по-настоящему окамытовым, добавьте сметану.
Идея приготовления кабачков в бархатном соусе опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником bouquet of bruschettas в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 300 г грибов (шампиньоны или сезонные)
- 2 луковицы
- 2 помидора
- 4 ст. ложки масла
- 4 ст. ложки сметаны
- соль, перец по вкусу
- немного бульона (или воды)
Способ приготовления:
1. Кабачки очистить и нарезать кружочками 0,5 см.
2. Обвалять в муке или манке и поджарить до золотистой корочки с обеих сторон.
3. Грибы промыть, отварить (можно и без этого, если шампиньоны), мелко порезать.
4. Лук обжарить на растительном масле.
5. Добавить грибы, немного бульона, сметану, помидоры без кожицы (нарезанные).
6. Посолить-поперчить тушить до полного объединения.
7. Погрузить в соус поджаренные кабачки, прогреть еще раз вместе, блюдо загустеет.
8. Подавать с картофелем, булгуром или просто есть ложкой.
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