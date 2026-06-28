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Тушеные кабачки с крем-сыром: делимся трендовым рецептом полезного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
375
Рецепт блюда из кабачков
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Тушеные кабачки – простое, вкусное и полезное блюдо. Готовить их можно с овощами, а также крем-сыром.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с крем-сыром и специями.

Ингредиенты:

  • Кабачок 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Крем-сыр 75 г.
  • Мука 1 ст. л.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Соль, перец по вкусу
  • Зелень по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кусочками. Обваляйте в муке и обжарьте на сильном огне с обеих сторон до красивого золотистого цвета. До готовности не доводите.

Жареные кабачки

2. В сковороду добавьте немного масла, обжариваю нарезанный лук и натертую морковь до мягкости. Добавьте кабачки, чеснок, нарезанный пластинками, соль, перец, крем-сыр и примерно 20 г воды.

Крем-сыр для блюда

Накройте крышкой и тушите 10 минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались!

Готовое блюдо

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