Тушеные кабачки с крем-сыром: делимся трендовым рецептом полезного и вкусного блюда
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Тушеные кабачки – простое, вкусное и полезное блюдо. Готовить их можно с овощами, а также крем-сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных кабачков с крем-сыром и специями.
Ингредиенты:
- Кабачок 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Крем-сыр 75 г.
- Мука 1 ст. л.
- Чеснок 3 зуб.
- Соль, перец по вкусу
- Зелень по желанию
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кусочками. Обваляйте в муке и обжарьте на сильном огне с обеих сторон до красивого золотистого цвета. До готовности не доводите.
2. В сковороду добавьте немного масла, обжариваю нарезанный лук и натертую морковь до мягкости. Добавьте кабачки, чеснок, нарезанный пластинками, соль, перец, крем-сыр и примерно 20 г воды.
Накройте крышкой и тушите 10 минут, чтобы все ингредиенты хорошо смешались!
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