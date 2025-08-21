Цензура на телемарафоне: журналист Лесной рассказал, как прошло заседание комитета ВР по свободе слова

В Верховной Раде состоялось заседание комитета по вопросам свободы слова относительно политической цензуры на телемарафоне "Единые новости". Поводом стало обращение народных депутатов от "Европейской солидарности".

Подробности заседания в своем блоге рассказал журналист Евгений Лесной, который в течение полутора лет работал на телемарафоне.

Медийщик напомнил, что нардепы от "ЕС" обратили внимание на его предыдущую публикацию об опыте работы на одном из национальных телеканалов в рамках марафона "Единые новости". Там, в частности, речь шла о наличии политической цензуры в эфире.

"Именно по этому поводу и вызвали меня и руководство телеканалов (на заседание комитета. – Ред.), производящих и транслирующих марафон. Но вместо руководителей пришли юристы", – сообщил Лесной.

Он рассказал, что на заседание комитета пришли его председатель Ярослав Юрчишин из "Голоса" и Евгений Брагар из "Слуги народа", присутствие которых является критически важным для кворума. Также на него пришли депутаты от "ЕС" Ирина Геращенко и София Федина.

"Заседание началось с выступления Геращенко. Как заявительница она требовала разобраться, почему в эфире телемарафона не показывают представителей оппозиции. Она ссылалась на мониторинг "Детектора медиа": в 2025 году ни разу в эфире не появлялись депутаты от "ЕС". Далее слово предоставили мне. Я коротко пересказал текст своей статьи, вспомнил все случаи цензуры. Казалось, все идет нормально. Но зря", – написал журналист.

Далее, по его словам, слово взял Брагар, который предположил, что на Лесного было оказано давление, и посоветовал в случае наличия доказательств цензуры на телемарафоне обращаться в суд.

"Я ответил, что советов не просил, а "страна советов" закончилась еще 35 лет назад. Он повысил голос в мой адрес. У меня тоже голос громкий – ответил ему мощно, но корректно. Тогда Брагар обиделся и, бросив: "Заседание закрыто!", вышел из зала. Голосовать уже было некому – кворума не стало", – отметил Лесной.

Вместе с тем заседание было продолжено Юрчишиным и было общение с юристами телеканалов, участвующих в телемарафоне.

"На вопрос Ирины Геращенко, почему в марафоне отсутствуют депутаты от оппозиции, юрист "Интера" ответил: "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть". Юрист "1+1" что-то пробовал вспомнить, мол, кого-то показывали, но конкретики не было. Представитель "Мы – Украина" повторил формулу коллеги: "Не знаю, надо проверять". И только юристка StarLightMedia позволила себе иронично заявить: "Цензура – это когда журналистов заставляют показывать депутатов". А на аргумент, что депутаты представляют избирателей и общество, она промолчала", – рассказал журналист.

Лесной также отметил, что телеканал "Рада" прислал письмо, в котором отметил, что "всех в эфире хватает: и власти, и оппозиции".

Как результат, отмечает Лесной, заседание завершилось "фактически ничем".

"Юристы телеканалов – не готовы, комитет – недееспособен, Брагар – ушел. Остается вопрос: за что же получает зарплату депутат, который в конце концов срывает собственное заседание? Юрчишин, возможно, и хотел бы что-то изменить, но монобольшинство не заинтересовано даже в видимости защиты свободы слова", – резюмировал медийщик.