Тревожный чемодан для любимца: что иметь под рукой в чрезвычайных ситуациях

События последних дней снова напомнили: в критические моменты важно позаботиться не только о себе, но и о тех, кто нуждается в нашей поддержке, – котах и собаках. Животные во время обстрелов испытывают сильный стресс и особенно уязвимы, если остаются одни дома.

Волонтеры и спасательные службы отмечают: даже несколько минут промедления могут стоить жизни. Поэтому совместно с компанией Pethouse, которая развивает культуру ответственного петродительства, подготовили базовый набор вещей для хвостатого члена семьи.

Что должно быть в тревожном чемоданчике для животного

В стрессе и спешке сложно сориентироваться и думать о том, как эвакуироваться с собакой или котом. В офисе Pethouse, где постоянно живут спасенные коты, каждый хвостатый имеет отдельные переноски и собственные тревожные чемоданчики. Во время воздушной тревоги сотрудники сплоченно помогают перенести животных в ближайшее укрытие. В компании убеждены, что ответственное петродительство – это также готовность позаботиться о безопасности своего любимца в любой ситуации.

Корм

Суточная норма сухого корма, расфасованная порционно в пакеты, чтобы любимец не пропускал приемы пищи, пока будет находиться в укрытии. Добавьте несколько паучей или консервов, а также лакомства.

Миски

Положите как минимум две компактные посудины для еды и воды. Удобный вариант – складные дорожные миски из силикона или гибкой резины.

Вода

Имейте отдельную бутылку (минимум 0,5 л). Для удобства используйте многоразовую дорожную поилку или насадку-поилку, которую можно найти в магазине pethouse.ua.

Аптечка

Базово ветврач Коваленко Богдан Константинович рекомендует подготовить:

антисептическое средство (хлоргексидин), марлевый бинт, ватные тампоны или диски;

(хлоргексидин), марлевый бинт, ватные тампоны или диски; обезболивающие (мелоксикам, "Сималджекс" или "Онсиор");

(мелоксикам, "Сималджекс" или "Онсиор"); сорбенты ("Атоксил", "Пресорб", "Диадог", "Энтеросгель" в саше);

("Атоксил", "Пресорб", "Диадог", "Энтеросгель" в саше); антигистаминные (димедрол, дексаметазон), если у животного есть аллергические реакции.

Заранее определите дозировку препаратов именно для вашего любимца. Не забудьте индивидуальные препараты от хронических заболеваний и при необходимости легкие успокоительные (только после консультации с ветеринаром).

Амуниция и переноска

Перед выходом из дома или квартиры наденьте на питомца ошейник или шлейку. Обязательно повесьте адресник, который увеличит шансы найти животное, если оно потеряется.

Кошек и собак малых пород удобнее транспортировать в переноске. Специальная мягкая сумка, рюкзак-переноска, пластиковый бокс – выбор зависит от длительности пребывания в ней, размера и веса любимца. Главное – держите ее под рукой у выхода.

Средства гигиены

Пребывание в укрытии порой занимает не один час, поэтому позаботьтесь о личной гигиене любимца и чистоте места, в котором будете находиться. Не лишними будут безспиртовые салфетки для кожи и шерсти животных, пеленки, биоразлагаемые пакеты для уборки.

Игрушка

Чтобы снизить стресс, положите знакомую любимцу игрушку. Выбирайте такие игрушки, которые не будут занимать много места среди вещей и движение которых вы сможете контролировать.

Что-то под лапки

В переноску постелите мягкую подстилку, плед или полотенце, поскольку в укрытиях и вестибюлях метро обычно достаточно прохладно. Для больших собак подойдет каремат и любимое небольшое одеяло, которое подарит им ощущение личного пространства и уюта.

Ветпаспорт

Если придется эвакуироваться или обращаться к ветврачу, паспорт животного с отметками о вакцинации поможет быстрее оказать помощь. Дополнительно запишите в телефоне или на отдельной бумаге данные микрочипа и перечень лекарств, которые вы даете своему коту или собаке.

Домашние любимцы не всегда знают, что звук сирены или взрыв – это опасность, но всегда рассчитывают на нас. В компании Pethouse подчеркивают: во время обстрелов важно не забывать о животных и брать их с собой в укрытие. Ведь, взяв в семью зверька, ты даешь ему обещание быть рядом: и в радости, и в войне.