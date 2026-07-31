Терехов предложил разделить НМТ на два дня и изменить правила поступления в вузы

Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предложил разделить сдачу Национального мультипредметного теста на два дня и ввести отдельный механизм поступления в вузы на прифронтовых территориях. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте АПМГ по итогам встречи Терехова с абитуриентами, студентами и преподавателями прифронтовых вузов.

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Руководитель АПМГ отметил, что воздушные тревоги, обстрелы и бессонные ночи часто ставят выпускников из прифронтовых регионов в неравные условия по сравнению со сверстниками из более безопасных областей, что может повлиять на решение абитуриента продолжать обучение и жизнь в Украине.

Участники встречи поддержали идею проведения НМТ в два этапа, отметив, что четырехчасовое тестирование проверяет не только знания, но и физическую и психологическую выносливость детей.

Также обсуждались программы поощрения поступления в украинские, в частности прифронтовые, вузы, необходимость психологического сопровождения детей и обустройство укрытий для очного обучения.

Терехов сообщил, что все инициативы будут систематизированы и переданы на рассмотрение Министерству образования и науки, правительству и народным депутатам. К этой работе присоединится АПМГ, объединяющая более 300 общин из 12 областей Украины.

"Мы должны сделать все, чтобы наши университеты сохранили студентов и преподавателей. НМТ не должно ставить крест на будущем ребенка из-за бессонной ночи, воздушной тревоги или чрезмерной психологической нагрузки. Поэтому тестирование необходимо разделить на два дня, а для вузов с прифронтовых территорий ввести отдельный механизм поступления с последующим подтверждением знаний в ходе обучения. Никакие бюджетные расходы не могут быть важнее того, чтобы наши дети и их семьи не уезжали", – подчеркнул Игорь Терехов.