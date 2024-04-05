Тепло, но с грозами: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 6 апреля

В субботу, 6 апреля, погода в Украине будет теплой и в основном дождливой – осадки накроют почти всю территорию страны. На небе будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ночь пройдет без осадков, а днем в Украине, кроме юго-восточной части, пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются и грозы.

Ветер будет юго-западный (днем в западных областях с переходом на северо-западный), его скорость составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью по стране будет от 3 до 8 градусов тепла, в восточных и Сумской областях от 0 до +5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 14-19 градусов, на юге страны будет до +22 градусов по Цельсию. На высокогорье Карпат ночью 0-5 градусов тепла, днем 5-10 с отметкой "плюс".

В Киевской области ночью будет сухо, а днем пройдет кратковременный дождь, местами будет гроза. Температура по области ночью составит 3-8 градусов тепла, днем – от 14 до 19 по Цельсию. В Киеве ночью 5-7 градусов тепла, днем – 15-17 градусов.

Также синоптики объявили предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине.

Так, с 5 по 9 апреля в результате удержания высоких уровней воды и незначительного повышения их на верхних участках Десны будет продолжаться:

– на Десне и ее притоке на реке Снов затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области;

– на Верхнем Днепре будет содержаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 и 7 апреля в Украине ожидаются дожди. При этом температуру воздуха синоптики прогнозируют достаточно комфортную, местами до +20 градусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!