Температура превысит норму: синоптик рассказала, когда в Украине ударит настоящая жара

Лето 2025 года в Украине будет теплым с волнами сильной жары. Превышение температурной нормы в целом может достичь до 2,5 градуса, временами погода будет дождливой, причем осадки будут распределяться неравномерно.

Видео дня

Такой прогноз озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии украинским СМИ. Она отметила, что, по предварительным оценкам, лето будет теплым и с периодами интенсивной жары. Когда ждать погодных аномалий и когда можно открывать купальный сезон, читайте в материале OBOZ.UA.

Самыми жаркими будут июль и август

Среднемесячные температуры могут на 1,5-2,5 градуса превышать климатическую норму. В частности, июнь будет теплее на 1,5 градуса.

"А вот самые жаркие всегда у нас июль и август. Они могут достигать среднемесячных температур где-то на 2,5 градуса выше климатической нормы", – спрогнозировала Наталья Птуха.

Теплее всего традиционно будет на юге Украины, западные и северо-восточные области могут быть несколько прохладнее.

Дожди будут лить неравномерно

Как и в предыдущие годы, летом 2025 года не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков, говорит синоптик.

"Это развитие, например, грозовой деятельности днем и в часы после прогрева земной поверхности, поскольку она прогревается неравномерно, то, конечно, у нас и эти грозовые дожди, эти внутримассовые они неравномерны. Это яркий пример, когда в одном районе города может быть дождь, в другом его нет", – пояснила эксперт.

Когда можно будет купаться в Черном море

Как рассказала Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, температура воды на побережье Черного моря пока недостаточна для того, чтобы начинать купальный сезон.

Вода в ближайшие дни будет прогреваться только до +11 градусов.

"У нас в течение длительного времени господствовала прохладная воздушная масса, а вода прогревается медленнее, чем воздух, поэтому будем наблюдать ситуацию, когда воздух будет теплее, чем вода", – пояснила Наталья Птуха.

Засухи и ливни как следствие изменения климата

Наталья Птуха отметила, что в Украине фиксируются признаки изменения климата. Большинство месяцев года имеют аномалию отклонения среднемесячной температуры от нормы.

Результатом климатических изменений является увеличение ливней.

"И меняется то, что характер осадков, увеличивается именно количество ливневых дождей, то есть не обычных, а именно ливневого характера", – пояснила синоптик.

В то же время в некоторых регионах увеличиваются засушливые периоды.

"Где-то может быть ливень более интенсивный, а в другом районе наоборот в это время более засушливая погода", – сказала Наталья Птуха.

Синоптик посоветовала украинцам быть готовыми к жаркой погоде летом и пытаться адаптироваться к изменению климата.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, летом 2025 года температура воздуха может превышать 40 градусов. Глобальные изменения климата повлияли на лето в Украине и его продолжительность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!