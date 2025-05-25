Тарантулы, каракурты и не только: что делать в случае укуса ядовитых пауков в Украине

В Украине возросло количество опасного желтосумного паука хеиракантиума. Если в прошлом году жители Прикарпатья впервые сталкивались с сугубо южными тарантулами и желтыми пауками, то теперь их на территории Ивано-Франковской области видели много людей. А в Донецкой области появились так называемые "грецкие пауки" – это обычные тарантулы с несколько необычными окраской и волосатостью.

Видео дня

В мире существует более 52 тысяч видов пауков, и все они ядовиты. Однако их яд рассчитан на насекомых – лишь несколько десятков видов пауков опасны для людей, и большинство из них не живут в Украине. OBOZ.UA узнал, кого нам следует опасаться и что делать в случае укуса ядовитых пауков.

Какие в Украине пауки наиболее опасны

Таких всего три. Причем в подавляющем большинстве случаев укусов отдельная медицинская помощь не требуется.

Первый – это каракурт. Именно он самый ядовитый паук в Украине, который может навредить здоровью. Его укусы вызывают сильную боль и могут привести к серьезным симптомам, таким как мышечная боль, затрудненное дыхание и другие.

Тарантул считается самым большим пауком в украинской фауне, который может встретиться в поле, на огороде или пастбище. Его укус сравнивается с укусом пчелы и может вызвать аллергическую реакцию.

Желтосумый паук также укусом может вызвать аллергическую реакцию, хотя яд не считается опасным для человека.

Как распознать укус паука и что делать

Укус паука может оставить одну или две точки на коже, причем увидеть их сразу довольно сложно. Среди симптомов – боль, отек, тошнота и другие симптомы отравления. Медики рекомендуют:

Не паниковать.

Пить много воды.

Промыть место укуса чистой водой с мыльным раствором.

Принять антигистаминный и противовоспалительный препараты.

Надо ли к врачу

Да, причем как можно быстрее – в случае укуса паука-каракурта, поскольку его яд может влиять на дыхание и сердечную деятельность, а также вызвать отек Квинке.

В случае укуса тарантула и других пауков взрослым людям отдельная помощь врача не нужна.

А теперь разберемся более детально.

Симптомы укуса каракурта и что делать

Главные симптомы – лихорадка, гиперестезия, сильное потоотделение, психомоторное возбуждение, галлюцинации, страх смерти, тремор, тяжесть дыхания, бронхорея, тошнота, рвота, тахикардия, повышенное артериальное давление.

Возможна острая остановка дыхания. Также возможны саливация, судороги, временные нарушения речи, анурия, зуд, высыпания.

Укус каракурта может привести к смерти, хотя это случается довольно редко. Так или иначе, однако яд каракурта очень токсичен и опасен. В домашних условиях справиться с последствиями укуса, без помощи врача невозможно.

Сразу после укуса рекомендуют наложить пострадавшему лед или холодный компресс на место укуса. Это замедлит поступление остатков яда в организм.

Также надо перенести пострадавшего в затененное место и иммобилизовать. В качестве обезболивающих могут быть использованы салицилаты.

Встречи с тарантулом

Все без исключения представители рода тарантулов считаются ядовитыми, но для людей укус тарантула не представляет большой опасности. Укусы у тарантулов неглубокие, по реакции организма похожи на пчелиные, а вот по болевым ощущениям на укусы шершня или осы.

Главные симптомы укуса тарантула – это локальная боль, покраснение кожи и отек в месте укуса; общее недомогание; ощущение сонливости. Может также быть кратковременное повышение температуры тела.

У некоторых людей может проявляться аллергическая реакция, сопровождающаяся ощущением зуда и сыпью вокруг места укуса. В тяжелых случаях затрудненное дыхание, тошнота, рвота, головокружение, анафилактический шок, однако это бывает крайне редко исключительно у людей группы риска.

Укус тарантула рекомендуют промыть теплой водой с антибактериальным мылом, стараясь не сильно тереть кожу. Также не помешает обработать рану антисептиком

Рекомендуют пить много воды для быстрого выведения токсина из организма и на всякий случай принять антигистаминный препарат для предотвращения аллергической реакции.

Кстати, тарантул может бросить во врага свои волоски с живота и спины, чтобы вызвать раздражение. Более подробно вы можете узнать об этом здесь.

Желтый паук

Желтосумый паук не плетет сетей и живет в траве. Обычно кусаются самцы, когда в июне-июле бегают в поисках самки и случайно пересекаются с людьми.

Обычно симптомы – это боль и отек, которые могут пройти даже без температуры.

Главное – не пугаться, пить много воды, и немного полежать в покое.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине почти нет противоядия для лечения змеиных укусов. Но в 99% случаев оно вообще не нужно. Стандартный курс лечения при укусе ядовитых гадов включает в себя прием антигистаминных препаратов и капельницы для очищения крови от токсинов, и не включает противоядие. Наоборот, колоть такое противоядие очень рискованно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!