"Танец свободы" в Японии: как Александра Паскаль представила Украину в Токио

10-летняя украинская гимнастка Александра Паскаль посетила Токио в рамках международного тура "Dance of Freedom". В Японии она представила свой "Танец свободы", ставший символом несокрушимости украинских детей. Каждым движением она рассказывает историю о силе духа, борьбе, потерях и надежде.

Видео дня

В аэропорту Сашу тепло встретили представители украинской диаспоры. Они поздравили девочку и пожелали ей ярких впечатлений от Японии. Земляки также поддержали её стремление рассказывать миру о войне в Украине языком спорта и танца.

Программа пребывания Саши в Токио насыщена событиями. Александра уже посетила Посольство Украины в Японии, где пообщалась с дипломатами и поделилась своей историей. Она рассказала о вызовах, с которыми сегодня сталкиваются миллионы украинских детей из-за войны, развязанной Россией против Украины.

Несмотря на плотный график, Саша успевает знакомиться с японской культурой. Во время прогулки по городу она примерила традиционное японское платье – кимоно, что стало для неё особенным и ярким опытом.

В целом для Александры эта поездка имеет особое значение. Посетить Японию было ее давней мечтой, о которой она неоднократно говорила во время путешествий по разным странам мира. Символично, что именно Токио стало финальной остановкой международного тура Dance of Freedom и местом, где эта мечта сбылась.

"Я невероятно рада побывать в Японии. Я всегда мечтала об этом, и теперь это стало реальностью. Здесь всё по-другому, очень чисто и красиво", – делится впечатлениями Саша.

За две недели юная гимнастка уже побывала на пяти континентах и в пяти мегаполисах мира — Париже, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Найроби и Токио. Во время путешествия Саша познакомилась с различными культурами, пообщалась со сверстниками из разных уголков планеты, обрела новых друзей и вдохновила многих людей своей историей, силой духа и любовью к жизни.

Проект Dance of Freedom реализует Фонд Рината Ахметова при поддержке ФК "Шахтер" к 35-й годовщине Независимости Украины. Его цель – через историю Александры привлечь внимание международного сообщества к украинским детям, чьи жизни навсегда изменила война, и показать их силу, несокрушимость и стремление жить.