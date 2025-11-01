Так же начиналось в Крыму: Павлопольское водохранилище возле оккупированного Мариуполя стремительно мелеет

Павлопольское водохранилище во временно оккупированном Мариуполе стремительно теряет уровень воды. Визуально обмеление заметно ниже по течению от точки водозабора.

Об этом сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам водохранилище в Мариуполе может повторить судьбу Старокрымского.

Павлопольское водохранилище, которое оккупанты сейчас подают жителям Мариуполя как основное решение проблемы водоснабжения, стремительно мелеет. Снижение уровня воды уже заметно невооруженным глазом в русле ниже точки водозабора. Похожая ситуация наблюдалась в прошлом году на Старокрымском водохранилище, когда процесс обмеления начался постепенно, но привел к серьезным последствиям.

"Если еще ухудшить ситуацию переброской воды, то Павлополь обмелеет за считанные месяцы", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Ситуация на Старокрымском водохранилище

Старокрымское водохранилище, которое поставляет воду во временно оккупированный Мариуполь, обмелело более чем на 4 метра за лето 2025 года. По данным Мариупольского горсовета, с 2022 года до июня 2025 уровень воды упал на 7 метров, а на отдельных участках вообще нет воды.

Оккупационные власти города признали проблему: запас воды падает, а нынешний суточный объем, 35 тысяч кубометров, почти в пять раз меньше потребности города – 150 тысяч кубометров. Однако ситуация стремительно ухудшается, а местных "кормят обещаниями".

До полномасштабного вторжения Мариуполь получал воду из канала Северский Донец и Старокрымского водохранилища. После повреждения канала во время российского вторжения город остался зависимым от единственного резервного источника, который теперь стремительно высыхает.

