Так делали все: какие странные традиции были привычными в СССР

Советский Союз оставил после себя не только воспоминания о дефиците, очередях и борьбе с инакомыслием, но и целый пласт бытовых привычек. Многие из них сегодня кажутся странными, а иногда даже жуткими.

Но для людей, которые жили в СССР, они были абсолютно нормальными, частью ежедневной жизни. OBOZ.UA рассказывает, какие странные традиции существовали в СССР.

Хлеб – всему голова

Эта фраза в послевоенные годы звучала почти как закон. Хлеб часто был единственной доступной едой, и даже когда ситуация с продуктами улучшилась, привычка есть все с хлебом не исчезла.

Супы, каши, макароны, даже пельмени – все это обязательно "заедали" куском белого или черного. В столовых хлеб выдавали бесплатно – как символ того, что страна преодолела голодные времена.

Сервизы "для гостей"

В каждой семье была так называемая "парадная" посуда – "хрусталь" или фарфор, которая хранилась в серванте и доставалась только по большим праздникам. Использовать его ежедневно считалось расточительством: красивый сервиз берегли для "важных гостей". В условиях дефицита такая посуда была настоящей роскошью и признаком благосостояния, поэтому ее оберегали годами.

Одежда "на вырост"

Нехватка качественных вещей заставляла родителей покупать одежду на несколько размеров больше. Дети донашивали вещи старших братьев и сестер, а те, что оставались в хорошем состоянии, передавали соседям или знакомым. Выбросить ценную вещь было недопустимой роскошью. "Пальто на вырост" или "сапоги на несколько сезонов" помнят миллионы людей, выросших в советские времена.

Свадебные букеты возле памятников

Отдельный и очень характерный обычай – возложение цветов к мемориалам в день свадьбы. Молодожены вместе с гостями обязательно ехали к памятникам погибшим в войне, чтобы почтить память тех, кто подарил им мирную жизнь. Для современных пар такая традиция может показаться странной, но в СССР она была почти обязательным ритуалом.

Товарищеский суд

Еще одна специфическая практика – публичная "разборка" проступков на собрании трудового коллектива или в домовом комитете. Человека, нарушившего "социалистическую мораль", могли прилюдно осудить, потребовать извинений или даже инициировать его увольнение. Это был инструмент контроля, который поддерживал дисциплину, но в то же время создавал атмосферу страха и унижения.

Похоронные фотографии

Во многих семьях хранили фотографии умерших родственников в гробу. Эта традиция тянулась еще с XIX века, когда фотоаппараты были редкостью и последним шансом увековечить человека было именно после смерти. В советские времена этот обычай сохранялся, и для большинства он не был чем-то странным.

Траурные процессии в СССР были особенно торжественными. Впереди шел духовой оркестр, игравший похоронный марш, дорогу застилали еловыми ветками, а гроб несли открытым. Для детей это часто было страшным зрелищем, но для старших – обычной частью жизни.

