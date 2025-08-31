Как в СССР боролись с колорадским жуком и почему все завершилось провалом

Сегодня трудно представить украинские огороды без колорадского жука – главного врага картофеля. Но еще в середине ХХ века его появление в СССР вызвало настоящую панику. Борьба с "полосатым интервентом" стала почти государственным делом, к которому привлекали не только агрономов и крестьян, но и органы госбезопасности.

Однако все попытки победить жука завершились провалом, и он остался неотъемлемой частью сельского хозяйства. OBOZ.UA рассказывает, как в СССР боролись с нашествием колорадских жуков.

Как колорадский жук попал в Советский Союз

В Европе распространение колорадского жука отслеживали еще в 1920–1930-х годах. Газеты тревожно сообщали, что насекомое быстро "завоевывает" картофельные поля Франции и неустанно движется на восток.

В Украине первые личинки обнаружили 26 июля 1951 года на Львовщине. Казалось бы, обычная биологическая угроза, но власть сразу придала событию политическую окраску: подозревали, что жуков завезли украинские националисты, а самих насекомых начали рассматривать как "империалистических агентов".

Масштабы борьбы

Власть реагировала решительно: создавали карантинные комиссии, на поля выезжали целые экспедиции. Крестьянам приказывали вручную собирать жуков, детям платили копейки за уничтоженных личинок, в ход шли растворы керосина, соли, настои грецкого ореха.

Позже колхозные поля массово обрабатывали химикатами – ДДТ и гексахлоридом. Даже в школах пропаганда превратила жука во врага: задачи по математике вычисляли его плодовитость, в тетрадях печатали рисунки "вредителя".

Почему борьба провалилась

Несмотря на масштабные кампании и милитаризацию проблемы, колорадский жук уверенно распространялся дальше. К 1960 году он уже был в Хмельницкой области, а затем – по всей Украине. Химикаты оказались малоэффективными: жук быстро адаптировался, а ручной труд не мог дать результатов на сотнях гектаров. Советская система, привыкшая видеть в каждой проблеме диверсию, упустила главное: с природой бороться пропагандой и репрессиями бесполезно.

Символ "врага народа"

Колорадский жук в СССР превратился в символ "врага народа" в аграрном секторе насекомое называли "агентом Запада", диверсантом, даже "паразитом-империалистом". Однако, как бы его не клеймили, он остался жить на советских огородах и полях, а впоследствии – и в независимой Украине.

Сегодня против колорадского жука применяют значительно более эффективные средства. Это системные инсектициды на основе имидаклоприда, тиаметоксама или хлорантранилипрола, которые действуют и на личинок, и на взрослых особей. Используют также натуральные методы: древесную золу, посадку бобовых, лука, чеснока, календулы между рядами картофеля, а также опилки для затруднения передвижения насекомых.

Советская история борьбы с колорадским жуком стала примером того, как государственная машина пыталась воевать с природой методами пропаганды и административного давления. В итоге победить насекомое так и не удалось – оно лишь приспособилось к новым условиям.

