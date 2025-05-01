'Сын пережил ракетные обстрелы и в Харькове, и в Охматдете': мама 15-летнего Артура рассказала историю семьи музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

8 мая 2024 года, в День памяти и победы над нацизмом, Россия в очередной раз обстреляла Харьков. Ракета попала в стадион возле школы, где четверо подростков гоняли в футбол. Один из них, Артур, в тот день потерял ногу. Недавно 15-летний паренек прошел курс физической и психологической реабилитации в санатории в Закарпатье, которым его обеспечил Фонд Рината Ахметова.

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Мама Артура, Юлия, поделилась с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова историей сына – сам он предпочитает не вспоминать лишний раз трагические события, навсегда изменившие его жизнь.

"Сразу после взрыва, еще до приезда скорой, первую помощь пострадавшим оказали случайные прохожие, но корректировал взрослых по поводу наложения турникета. Потеря крови была большой. Первая операция длилась 8 часов, и никто не давал гарантий, что он выживет", – вспоминает события того рокового дня Юлия.

Несколько месяцев теплилась надежда, что ногу парню удастся спасти, поэтому лечение продолжилось в Киеве, в Охматдете. Тогда врачи собирали консилиумы, приглашали на консультации иностранных коллег, и медицина оказалась бессильной.

"8 июля 2024 года был 10-й день после ампутации. Мы с сыном еще находились в Охматдете. В тот день Россия выпустила на детскую больницу ракеты… Мы не смогли там оставаться и сразу отправились домой", – говорит Юлия.

Больше Артур переживал о том, как его воспримут друзья. Подробнее о первых встречах сына со сверстниками и о том, как в жизни семьи появилась помощь от Фонда Рината Ахметова, Юлия рассказывает по ссылке.

В рамках проекта "Реабилитация раненых детей" программы "Ринат Ахметов – Детям!" Фонд оказывает помощь детям до 18 лет, которые получили тяжелые травмы в результате войны. Благодаря программе разностороннюю поддержку получили около 6 миллионов детей со всей Украины. Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Если вашим детям или тем, о ком вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу).

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне. Его архив содержит уже более 130 тысяч историй.