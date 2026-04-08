Святослав Вакарчук выступил на разрушенной Россией ТЭС ДТЭК

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил перед энергетиками компании ДТЭК на теплоэлектростанции, которая была разрушена российскими ракетами и дронами.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Побывал на одном из пораженных российской ракетой энергоблоков станции, где словом и песней поддержал наших энергетиков. Они – настоящие герои. Рискуя жизнью, под постоянными обстрелами российских шахедов и ракет, делают все возможное, чтобы в наших домах были свет и тепло. Было особенно щемяще петь в таких условиях. Вместе идем вперед!", – сказал Святослав Вакарчук.

Отмечается, что концерт для энергетиков приурочен к завершению самого сложного в истории страны отопительного сезона, когда россия интенсивно вела обстрелы во время самой холодной за 15 лет зимы.

"Мы прошли самую сложную зиму в истории украинской энергетики. Несмотря на беспрецедентные атаки, энергетики ДТЭК выстояли, обеспечили стабильную работу системы и доказали свой профессионализм и преданность делу. Завершение этого отопительного сезона – результат ежедневного самоотверженного труда тысяч людей", – отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.

Напомним, ранее на одной из разрушенных ТЭС ДТЭК прозвучала рождественская композиция "Щедрик" в исполнении хора и оркестра.