Сухопутные войска получили два комплекса 'Ай-Петри' от Порошенко

Военные на одном из самых горячих направлений получили два комплекса противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ".

Видео дня

Об этом сообщил лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

"Активная работа продолжается – мы продолжаем "закрывать глаза" врагу. Сегодня к нам в гости пришли две бригады Сухопутных войск. Ребята приехали за новенькими комплексами противодействия технической разведке врага "Ай-Петри". Бойцы уже имеют опыт боевого применения, предыдущие комплексы мы передавали им еще в апреле этого года. Делятся впечатлениями и говорят, что качественных украинских альтернатив комплексам нет, поэтому они рады получить еще один", – пишет Порошенко.

"На этот раз передали "Ай-Петри" в тесном сотрудничестве с городскими властями Днепра. Наша команда поставила комплексы уже десяткам бригад, поэтому "Ай-Петри СВ" прикрывают украинские позиции почти по всей линии фронта – Херсонщина, Запорожье, Донецкая область, Харьковщина и Сумщина. Всюду, где в них нуждаются украинские воины", – отмечает пятый президент.

"С момента изготовления первого комплекса мы значительно улучшили их, модернизировали. Над этим специалисты работают каждый день – несмотря на "палки в колеса" от власти и несмотря на постоянные атаки россиян. Потому что украинские Вооруженные силы – наш приоритет", – пишет Петр Порошенко.

Ранее Порошенко передал три комплекса "Ай-Петри СВ" для защиты Кривого Рога.

Начиная с осени 2023 года Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения.

Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны. В общем Порошенко уже передал в войска около двух сотен комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".