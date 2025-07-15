Студентам навязывают искаженную историю: ССО выпустили фильм "Преподаватель" об участниках Движения сопротивления. Видео
Силы специальных операций(ССО) выпустили короткометражный фильм "Преподаватель". Ленту посвятили участникам Движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.
Короткометражку обнародовали на официальном YouTube-канале ССО 15 июля. В фильме репризой звучит песня группы "Жадан и Собаки" – "Болбочан".
"Во временно оккупированном Луганске оккупанты пытаются уничтожить любое упоминание об Украине — навязывают украинским студентам искаженную историю, в университетах на временно оккупированных территориях российские оккупационные силы сжигают украинские книги. Преподаватель истории организует тайное общество украиноведения, одной из задач которого является сохранение украинской литературы", – рассказали о сюжете фильма в описании под видео.
Юные партизаны провели успешную операцию, заменив переплет российских книг и подменив ими ту украинскую литературу в университете, которую оккупанты хотели сжечь. Также они испортили им "картинку", которую те снимали для путинской пропаганды.
В результате россияне сожгли свою макулатуру, да еще и под звуки украинской песни. А участникам движения сопротивления удалось сохранить наши книги.
Создатели фильма напоминают, что 400 лет россияне пытаются уничтожить украинский язык просто за то, что он существует, и перечисляют факты из истории.
"Никто не перечеркнет мой народ", – цитируют в ленте пророческие слова Василия Симоненко.
Силы специальных операций – это отдельный род Вооруженных Сил Украины, в который входят подразделения спецназа, Движение сопротивления и подразделения психологических операций. Они работают там, где сложнее всего: на передовой под плотным огнем или в глубоком тылу врага во время диверсионных и разведывательных операций.
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