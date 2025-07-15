Студентам навязывают искаженную историю: ССО выпустили фильм 'Преподаватель' об участниках Движения сопротивления. Видео

Силы специальных операций(ССО) выпустили короткометражный фильм "Преподаватель". Ленту посвятили участникам Движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.

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Короткометражку обнародовали на официальном YouTube-канале ССО 15 июля. В фильме репризой звучит песня группы "Жадан и Собаки" – "Болбочан".

"Во временно оккупированном Луганске оккупанты пытаются уничтожить любое упоминание об Украине — навязывают украинским студентам искаженную историю, в университетах на временно оккупированных территориях российские оккупационные силы сжигают украинские книги. Преподаватель истории организует тайное общество украиноведения, одной из задач которого является сохранение украинской литературы", – рассказали о сюжете фильма в описании под видео.

Юные партизаны провели успешную операцию, заменив переплет российских книг и подменив ими ту украинскую литературу в университете, которую оккупанты хотели сжечь. Также они испортили им "картинку", которую те снимали для путинской пропаганды.

В результате россияне сожгли свою макулатуру, да еще и под звуки украинской песни. А участникам движения сопротивления удалось сохранить наши книги.

Создатели фильма напоминают, что 400 лет россияне пытаются уничтожить украинский язык просто за то, что он существует, и перечисляют факты из истории.

"Никто не перечеркнет мой народ", – цитируют в ленте пророческие слова Василия Симоненко.

Силы специальных операций – это отдельный род Вооруженных Сил Украины, в который входят подразделения спецназа, Движение сопротивления и подразделения психологических операций. Они работают там, где сложнее всего: на передовой под плотным огнем или в глубоком тылу врага во время диверсионных и разведывательных операций.

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