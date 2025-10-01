'Страшная весть': во время выполнения боевого задания погиб защитник с Волыни. Фото

На щите возвращается на родную Волынь Герой-защитник Александр Ходачкевич. Воин погиб 23 сентября во время выполнения боевого задания на Днепровщине.

Об этом сообщили в Гороховском городском совете. Земляки выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

"Страшная весть снова всколыхнула всю общину, пронзила сердца страшной стрелой боли. К большому сожалению, 23 сентября 2025 года, мы потеряли еще одного своего Героя-защитника – Ходачкевича Александра Николаевича", – сообщили в громаде.

Что известно о погибшем Герое

Александр родился 3 января 1986 года в городе Горохове, Луцкого района Волынской области. Там проживал с семьей до полномасштабного вторжения РФ.

С начала большой войны Александр без колебаний стал на защиту своей Родины. Служил солдатом отделения оперативного назначения.

"Мужественно выполняя свой воинский долг по защите Украины на территории Днепровщины, он потерял самое ценное – свою жизнь", – сообщили в Гороховской мэрии.

Александру Ходачкевичу навсегда останется 39 лет.

Община готовится с уважением встретить павшего Героя. О месте и времени встречи, а также проведения церемонии захоронения будет сообщено позже.

"Его мужество, преданность и любовь к Украине навсегда останутся в нашей памяти", – отметили в общине.

