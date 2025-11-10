Ему навсегда будет 34: на Харьковщине погиб защитник с Волыни. Фото
Защищая Украину, погиб воин с Волыни Виталий Павлович. Его жизнь оборвал вражеский обстрел на Купянском направлении.
Защитнику навсегда будет 34 года. О потере сообщили в Иваничевском поселковом совете.
Что известно о Герое
Свой последний бой Виталий Павлович принял на Харьковщине 7 ноября.
"7 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Васильевка, Купянского района Харьковской области, в результате вражеского обстрела противником, преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб наш Защитник Павлович Виталий Иванович, 1991 года рождения", – указано в сообщении.
Накануне, 9 ноября, воина, вернувшегося домой на щите, встретили на малой родине.
Прощаться с Героем будут в понедельник, 10 ноября. Прощание начнется в 12:00 возле родительского дома Виталия Павловича в поселке Иваничи (ул. Свободной Украины, 83А). Далее состоится чин похорон – в Свято-Покровском храме пгт Иваничи.
"Сообщаем жителям Иваничевской поселковой территориальной общины о том, что 8-10 ноября 2025 года объявлены днями траура на всей территории Иваничевского поселкового совета в связи с гибелью военнослужащего Виталия Павловича", – добавили в поселковом совете.
Защитник был одногодкой независимой Украины: ему навеки останется 34 года.
