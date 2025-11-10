Отца потеряли две дочери: в боях в Донецкой области погиб защитник с Днепропетровщины. Фото

Защищая Украину от российских захватчиков свою жизнь отдал военный из Днепропетровщины Евгений Горган. Последний бой Герой принял в Донецкой области.

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов. Без отца остались две дочери.

"29 октября в бою вблизи населенного пункта Среднее в Донецкой области, защищая украинскую землю от захватчиков, погиб солдат Горган Евгений Михайлович", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Евгений Горган родился 24 апреля 1971 года в Днепродзержинске. В 1989 году он окончил СПТУ №15. В марте 2025 года мужчина стал на защиту Украины и ее граждан. У погибшего защитника остались жена, две дочери, мать, брат и сестра.

В последний земной путь мужественного бойца провели 8 ноября

От имени громады, Каменского городского совета и исполнительного комитета чиновник выразил глубокие соболезнования родным и близким павшего воина.

Напомним, на фронте погиб военный с Волыни Виталий Павлович. Его жизнь оборвал вражеский обстрел на Купянском направлении. Герою навеки останется 34 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно о гибели военного Владимира Мартынца, который более года считался пропавшим без вести. Мужчина проживал в Трускавце на Львовщине, защищал Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения. Был младшим сержантом, командиром стрелкового отделения.

