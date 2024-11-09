'Сожалею, что не смог сохранить семейные фотоальбомы': история Юрия из Рубежного в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Юрий – из Рубежного Луганской области. Почти два месяца он жил под бомбежками. Сначала в подвале своего дома, потом в укрытии местного Дворца культуры. Попасть в квартиру из-за постоянных обстрелов было невозможно, мужчина дважды спасся чудом. Свою историю Юрий доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Однажды обстрелы начались неожиданно. Юрий побежал в убежище и споткнулся. Ему повезло, он только сильно порезал руки – на земле было много битого стекла. В другой раз его спасли считанные минуты.

"Я в подвал зашел – и сбросили бомбу. Если бы не спустился, меня металлической решеткой от подъезда просто придавило бы к стене", — вспоминает страшный момент Юрий.

В конце апреля 2022 года украинские военные предупредили горожан, что нужно срочно эвакуироваться. На военной машине людей вывезли сначала в пожарную часть в Лисичанске. Следующей временной остановкой стал шелтер в одном из селений.

Я потерял в Рубежном трехкомнатную квартиру с ремонтом и бытовой техникой и уже смирился с этим. Но до сих пор жалею, что в панике, в водовороте эмоций, не положил в сумку семейные фотоальбомы. Скорее всего они сгорели", — признается Юрий.

Его история из первых уст здесь.

История Юрия вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001