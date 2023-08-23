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Блог | Совет Ларсу фон Триеру: представьте, что это ваших родителей убила российская ракета
Війна - це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката.
Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни - вбивці.
Проста порада відомому режисерові: уявити, що це в його місто щоденно летить російська ракета, це його батька чи матір убили, вивезли до росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину, перед цим спаливши його дім. У такому разі абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис - реального, а не видуманого життя.
Ларсу фон Трієру.
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