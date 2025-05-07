Солнце, дождь, заморозки: погода готовит украинцам сюрпризы 8 мая

В четверг, 8 мая, на значительной территории Украины ожидается кратковременное прекращение осадков, местами даже солнечная погода. Исключение – Карпаты и восточные области.

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Таким прогнозом поделилась Наталья Диденко. "В Карпатах ожидается дождь, местами даже с мокрым снегом! Также ближайшей ночью еще дождик пройдет в восточных областях", – написала синоптик в Telegram.

Также она предупредила, что ночью заморозки на почве могут наблюдаться местами на севере, западе, а также в Черкасской и Полтавской областях.

В среднем по стране температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов (на юге и востоке теплее, от +9 до +14).

Днем будет от +12 до +17, на юге от +15 до +20. На западе Украины меньше, от +9 до +13 градусов.

Погода в Киеве 8 мая будет сухой. Диденко ожидает +4...+6 в темное время суток и +12...+14 градусов в светлое.

Добавим, что, согласно данным УкрГМЦ, осадки в четверг могут пройти не только в Карпатах и на востоке, но и на юге Украины.

Как писал OBOZ.UA, в целом с 6 по 9 мая погода в нашей стране будет прохладной практически во всех регионах. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах даже дожди с мокрым снегом.

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