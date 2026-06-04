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Сочные рубленные котлеты: рассказываем, что добавить в основу для сочности мяса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,3 т.
Сочные рубленные котлеты: рассказываем, что добавить в основу для сочности мяса
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Самые вкусные котлеты – рубленные. И получаются они очень удачными, не горят и не расползаются, та как основа получается, за счет рубленного мяса, не жидкой.

Сочные рубленные котлеты: рассказываем, что добавить в основу для сочности мяса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из куриного филе. 

Ингредиенты: 

  • куриное филе – 1 кг
  • яйца – 4 шт.
  • манная крупа – 4 ст.л.
  • крахмал – 2 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • сметана/майонез – 5 ст.л.
  • специи: соль, перец, к курице – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Куриное филе порезать маленькими кубиками, добавьте яйца слегка взбитые вилкой, манку, крахмал, лук потертый или пропущенный в блендере на насадке "нож", сметану, специи. Хорошо перемешать и оставить набухать на 2,5-3 часа.

Сочные рубленные котлеты: рассказываем, что добавить в основу для сочности мяса

2. Пожарьте котлеты на разогретой с маслом сковороде, как оладьи, на среднем огне с двух сторон.

Сочные рубленные котлеты: рассказываем, что добавить в основу для сочности мяса

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