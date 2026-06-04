Сочные рубленные котлеты: рассказываем, что добавить в основу для сочности мяса
1 минута
1,3 т.
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Самые вкусные котлеты – рубленные. И получаются они очень удачными, не горят и не расползаются, та как основа получается, за счет рубленного мяса, не жидкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из куриного филе.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг
- яйца – 4 шт.
- манная крупа – 4 ст.л.
- крахмал – 2 ст.л.
- лук – 1 шт.
- сметана/майонез – 5 ст.л.
- специи: соль, перец, к курице – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать маленькими кубиками, добавьте яйца слегка взбитые вилкой, манку, крахмал, лук потертый или пропущенный в блендере на насадке "нож", сметану, специи. Хорошо перемешать и оставить набухать на 2,5-3 часа.
2. Пожарьте котлеты на разогретой с маслом сковороде, как оладьи, на среднем огне с двух сторон.
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