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Сочные котлеты с сыром в томатном соусе: вкуснее, чем жареные и запеченные

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Сочные котлеты с сыром в томатном соусе: вкуснее, чем жареные и запеченные

Домашние котлеты можно готовить из филе, а также свинины. Но, для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в основу тертые овощи, а также сыр.

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Сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет с сыром и в томатном соусе.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Куриный фарш – 700 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Панировочные сухари – 3 ст.л.
  • Соль, перец
  • Сушеный чеснок – 1-2 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Сыр моцарелла – 150 г (или мини моцарелла)

Соус:

  • Лук – 1 шт.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Томатное пюре – 400 мл
  • Вода – 350 мл
  • Базилик свежий
  • Соль, перец, сахар
  • Петрушка сушеная

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйцо, панировочные сухари и специи. Замешиваем фарш и даем постоять 20 минут.

Основа для котлет

2. Формируем котлетки и в середину кладем сыр. Обжариваем котлеты на разогретой сковородке с обеих сторон и убираем. 

Приготовление котлет

3. Для томатного соуса: обжариваем нарезанный кубиком лук 5 минут, после добавляем муку и жарим еще 1 минуту. Вливаем воду и томатное пюре. Далее сушеная петрушка, свежий базилик, специи, доводим до вкуса и возвращаем в соус котлетки.

Томатный соус

Готовим под крышкой на медленном огне в течение 15 минут и готово.

Готовые котлеты в соусе

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