Сочные котлеты с сыром в томатном соусе: вкуснее, чем жареные и запеченные
Домашние котлеты можно готовить из филе, а также свинины. Но, для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в основу тертые овощи, а также сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет с сыром и в томатном соусе.
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 700 г
- Яйцо – 1 шт.
- Панировочные сухари – 3 ст.л.
- Соль, перец
- Сушеный чеснок – 1-2 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Сыр моцарелла – 150 г (или мини моцарелла)
Соус:
- Лук – 1 шт.
- Мука – 1 ст.л.
- Томатное пюре – 400 мл
- Вода – 350 мл
- Базилик свежий
- Соль, перец, сахар
- Петрушка сушеная
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить яйцо, панировочные сухари и специи. Замешиваем фарш и даем постоять 20 минут.
2. Формируем котлетки и в середину кладем сыр. Обжариваем котлеты на разогретой сковородке с обеих сторон и убираем.
3. Для томатного соуса: обжариваем нарезанный кубиком лук 5 минут, после добавляем муку и жарим еще 1 минуту. Вливаем воду и томатное пюре. Далее сушеная петрушка, свежий базилик, специи, доводим до вкуса и возвращаем в соус котлетки.
Готовим под крышкой на медленном огне в течение 15 минут и готово.
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