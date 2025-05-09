Сочные котлеты с сыром в томатном соусе: вкуснее, чем жареные и запеченные

Домашние котлеты можно готовить из филе, а также свинины. Но, для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в основу тертые овощи, а также сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет с сыром и в томатном соусе.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 700 г

Яйцо – 1 шт.

Панировочные сухари – 3 ст.л.

Соль, перец

Сушеный чеснок – 1-2 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Сыр моцарелла – 150 г (или мини моцарелла)

Соус:

Лук – 1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Томатное пюре – 400 мл

Вода – 350 мл

Базилик свежий

Соль, перец, сахар

Петрушка сушеная

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйцо, панировочные сухари и специи. Замешиваем фарш и даем постоять 20 минут.

2. Формируем котлетки и в середину кладем сыр. Обжариваем котлеты на разогретой сковородке с обеих сторон и убираем.

3. Для томатного соуса: обжариваем нарезанный кубиком лук 5 минут, после добавляем муку и жарим еще 1 минуту. Вливаем воду и томатное пюре. Далее сушеная петрушка, свежий базилик, специи, доводим до вкуса и возвращаем в соус котлетки.

Готовим под крышкой на медленном огне в течение 15 минут и готово.

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