Снежить только в одной области Украины: прогноз погоды на 5 января

В воскресенье, 5 января, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с переменчивыми облаками. Снегопады синоптики прогнозируют только в Карпатах и Закарпатье.

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Ожидается, что там ожидается небольшой снег. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Согласно прогнозу, небо будет облачным с прояснениями. На дорогах страны местами возможна гололед, поэтому водителям советуют быть осторожными.

Ветер будет преобладать юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до 4-9 градусов мороза, а днем столбики термометров будут колебаться от 3 до 2 градусов тепла. В Карпатах будет гораздо холоднее: ночью ожидается от 9 до 14 градусов мороза, а днем от 1 до 6 градусов ниже нуля.

Следует отметить, что некоторые районы Киева в субботу, 4 января, после обеда накрыл сильный снегопад. Из-за непогоды видимость на дорогах временно ухудшилась. Кроме того, в столице из-за порывов ветра и гололеда был объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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