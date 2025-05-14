'Сначала язык выучи': украинка пожаловалась, что ее унизили на работе в Харькове, потому что говорила на украинском. Видео

В Харькове девушку унизили на рабочем месте за то, что она общалась на украинском языке. Инцидент произошел в коллективе, где один из работников отказался с ней коммуницировать, пока она не перейдет на русский.

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Более того, он позволил себе оскорбительные высказывания. Об этой ситуации украинка рассказала в соцсетях.

Так, ее коллега позволила себе откровенно унизительные высказывания, заявив: "Ты сначала язык выучи, а потом разговаривать научись".

Кроме того, другой коллега отказался помогать ей, пока она не перейдет на русский.

Еще одна унизительная формулировка, которая прозвучала от обидчиков: "Русский язык в Харькове - это не русский, а харьковский, а ты своим суржиком позоришь язык украинский".

Девушка призналась, что почувствовала себя так, будто оказалась в условиях оккупации - ее заставляли изменить язык, чтобы с ней вообще начали разговаривать.

К сожалению, подобные истории не являются единичными. Хотя полномасштабная война продолжается уже третий год, и вопрос языка стал для многих принципиальным, в некоторых коллективах до сих пор терпится открытая враждебность ко всему украинскому.

Напомним, скандальная блогер Анна Алхим, известная своей дерзкой пророссийской позицией и принципиальным нежеланием общаться на украинском, снова оказалась в центре громкого скандала. На этот раз - из-за инцидента на праздновании крещения детей блогера Стаси Макеевой, где ее публичная реакция на просьбу спеть украинскую песню вызвала шквал возмущения в сети. Дошло до того, что некоторые инфлюенсеры объявили ей "войну".

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