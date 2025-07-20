Символ неизбежной победы: военные установили флаг Украины на Кинбурнской косе. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают возвращать под свой контроль каждый метр родной земли. Наши бойцы установили сине-желтый флаг на Кинбурнской косе, что в 4-7,5 км от Очакова (Николаевская область).

Видео дня

Видео опубликовали в Telegram-канале подразделения беспилотных систем 123 обр ТрО. Там отметили, что украинский флаг является символом неизбежной победы.

"Гордость! Ежедневно – с каждой птичкой в небо, с каждым попаданием в цель. С каждым отвоеванным метром земли, неба и воды. Гордость – это слаженные действия подразделений и успех в самых смелых операциях", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинский флаг развевается на крыше двухэтажного полуразрушенного здания. Действия наших защитников доказывают, что Украина не прекращает бороться и отвоевывает собственные территории.

"Гордость – это о подразделении беспилотных систем 123-й бригады теробороны, которая на днях установила первый флаг Украины на Кинбурнской косе, как символ нашей неизбежной победы над злом", – указано в сообщении.

Стоит заметить, что после контрнаступления Сил обороны на юге в ноябре 2022 года Кинбурнская коса осталась единственной оккупированной частью Николаевщины. В начале июня 2023 года территория временно стала островом из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и последующего затопления берегов Днепра ниже по течению. Военные РФ сосредотачивали там значительное количество техники, из которой обстреливали город Очаков и в целом юг Украины.

Напомним, в марте 2025 года наши морские пехотинцы провели очередную зачистку россиян на Кинбурнской косе. Захватчики разъезжали там на грузовиках и боевых бронированных машинах пехоты, так что ВСУ их уничтожили.

Как писал OBOZ.UA, ВСУ установили украинские флаги в населенных пунктах Воскресенка и Ялта Донецкой области. 25 июня в минобороны РФ заявили, что армия РФ якобы "освободила" поселок Ялта в Донецкой области.

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