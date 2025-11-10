Шансов выжить не было: во Львове умерла женщина, которую на кладбище укусил котенок

Во львовской инфекционной больнице, в воскресенье, 9 ноября, умерла 40-летняя пациентка с Волыни. У женщины после укуса котенка заподозрили бешенство.

Как сообщает Zaxid.net, летом женщина возвращалась с кладбища, и увидела маленького котенка, которого забрала домой. Котенок укусил женщину, но последствия инфицированного зверька сначала не привлекали внимание врачей.

Во Львов пациентку с Волыни госпитализировали в начале ноября. Ранее у нее лечили энцефалит, но состояние пациентки ухудшалось. Тогда ее перевели в инфекционную больницу Львова.

Пациентку сразу направили в реанимацию, где вскоре у нее возникли проявления бешенства.

"У нее возникали судороги буквально всех мышц, которые невозможно было снять, возникло слюнотечение, а затем началась паралитическая стадия. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 9 ноября умерла", – сообщила заведующая отделом диагностики больницы Тамила Алексанян.

Как уберечься от бешенства

Заметим, бешенство – острая инфекционная болезнь, в большинстве случаев летальная. Она передается от больных животных через укусы или слюну. Для того, что предотвратить проявления болезни, Центр общественного здоровья МОЗ Украины, рекомендует следующее:

немедленно промыть рану водой с мылом 15 минут или дольше,

обработать антисептиком, содержащим 70% спирта, или 5% раствором йода.

срочно обратиться за медицинской помощью в травмпункт или антирабический центр (перечень учреждений, где проводят антирабическую вакцинацию, можно найти здесь).

В ЦОЗ отмечают, что чрезвычайно важно начать постконтактную профилактику бешенства сразу после контакта с потенциально инфицированным животным, до появления симптомов.

