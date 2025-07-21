Сендвичи из арбуза, с сыром и зеленью: делимся рецептом оригинальной закуски

Арбуз может быть основой не только для мороженого или напитков, салатов, но еще из него получится очень вкусные закуски и сендвичи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного и оригинального сендвича из арбуза, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

арбуз

фета

лук

руккола

бальзамик

специи

Способ приготовления:

1. Арбуз почистите, отрежьте кожуру.

2. Сверху на кусок арбуза выложите сыр, лук, зелень и полейте соусом и сверху добавьте еще один кусок арбуза.

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