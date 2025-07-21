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Сендвичи из арбуза, с сыром и зеленью: делимся рецептом оригинальной закуски
Арбуз может быть основой не только для мороженого или напитков, салатов, но еще из него получится очень вкусные закуски и сендвичи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного и оригинального сендвича из арбуза, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- арбуз
- фета
- лук
- руккола
- бальзамик
- специи
Способ приготовления:
1. Арбуз почистите, отрежьте кожуру.
2. Сверху на кусок арбуза выложите сыр, лук, зелень и полейте соусом и сверху добавьте еще один кусок арбуза.
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