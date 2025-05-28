Семь мифов о кофе, в которые до сих пор верят многие люди

Несмотря на широкую популярность кофе в мире, вокруг этого напитка до сих пор существует немало заблуждений. Многие люди до сих пор верят, что кофе вредит сердцу, вызывает обезвоживание или может помочь похудеть – хотя наука уже давно эти утверждения опровергла или поставила под сомнение.

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Несмотря на многочисленные исследования, эти мифы продолжают жить в сознании людей и влиять на их отношение к кофе. OBOZ.UA опровергает самые распространенные выдумки и объясняет, почему они не соответствуют действительности.

Миф 1: кофе вызывает обезвоживание

Кофеин действительно обладает мочегонным эффектом, но умеренное употребление кофе (до 3-5 чашек в день) не приводит к обезвоживанию организма. Более того – кофе, как и любая другая жидкость, учитывается в ежедневном водном балансе человека.

Миф 2: кофе вредит сердцу

Современные исследования доказывают, что умеренное употребление кофе не только не вредит сердечно-сосудистой системе, но и может снижать риск некоторых болезней сердца – благодаря содержанию антиоксидантов.

Миф 3: кофе повышает давление

Кофеин действительно может временно повысить артериальное давление, однако у людей, которые регулярно пьют кофе, организм адаптируется, и этот эффект исчезает. Исследования не подтверждают связи между умеренным потреблением кофе и развитием гипертонии.

Миф 4: беременным нельзя пить кофе

На самом деле беременным разрешено пить кофе, но в ограниченных количествах. Безопасной считается доза до 200 мг кофеина в сутки – это примерно одна-две чашки обычного кофе.

Миф 5: кофе мешает росту

Этот миф не имеет научного обоснования. Страхи о том, что кофе вымывает кальций и мешает росту, не подтверждены исследованиями. Кофе не влияет на рост детей и подростков.

Миф 6: кофе – это наркотик

Хотя кофеин может вызвать легкое привыкание, он не относится к наркотическим веществам. Отказ от кофе может вызвать временные симптомы, такие как головная боль или усталость, но они быстро проходят и не представляют угрозы для здоровья.

Миф 7: кофе помогает похудеть

Кофеин может немного ускорить обмен веществ, однако этого недостаточно, чтобы вызвать существенную потерю веса. Рассчитывать на похудение только благодаря кофе – это иллюзия. Для эффективного снижения веса нужны сбалансированное питание и физическая активность.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как влияет кофе на мозг человека и что происходит с вашим организмом при ежедневном употреблении этого напитка.

Также был исследован побочный эффект употребления кофе и чая. Кофе и чай содержат кофеин, который может повышать концентрацию, уменьшать усталость и стимулировать работу кишечника.

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