Считался пропавшим без вести: в районе Бахмута погиб защитник из Кривого Рога. Фото

Украина потеряла еще одного своего Героя. В районе Бахмута погиб Николай Викторович Малько – подрывник шахты "Юбилейная" из Кривого Рога.

Об этом сообщает Рудник "Сухая Балка". Герой с апреля 2023 года считался пропавшим без вести.

Трагическое известие о его гибели родные получили только в начале ноября этого года.

Николай Малько более десяти лет работал в горной отрасли – начинал учеником проходчика, впоследствии стал машинистом погрузчика и взрывником. Коллеги вспоминают его как ответственного, доброжелательного и надежного специалиста, который всегда приходил на помощь. Позывным его жизни были семья и труд – он заботился о жене и дочери, любил садоводство и спокойные семейные вечера.

С февраля 2023 года Николай стал на защиту Украины и воевал на самых горячих участках фронта. В апреле того же года он погиб во время выполнения боевого задания в районе Бахмута – города, который стал символом украинской несокрушимости.

"Низко склоняем головы перед светлой памятью Героя. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная слава Герою!" – отмечается в сообщении.

