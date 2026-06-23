Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Дениса Манжалия. Фото
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В Курской области во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Денис Манжалий. Сердце мужественного украинского воина остановилось 17 декабря 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Печальная новость
"Белоцерковская община получила печальную новость – погиб наш земляк, младший сержант Денис Манжалий (2004 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины был командиром десантно-штурмового отделения десантно-штурмовой роты 1-го батальона морской пехоты одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 17 декабря 2024 года в районе населённого пункта Малая Локия Курской области, РФ, во время выполнения боевого задания.
Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь отважного защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.
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