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Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Дениса Манжалия. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
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Денис Манжалий. Вечная память и слава Герою
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В Курской области во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Денис Манжалий. Сердце мужественного украинского воина остановилось 17 декабря 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальную новость – погиб наш земляк, младший сержант Денис Манжалий (2004 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром десантно-штурмового отделения десантно-штурмовой роты 1-го батальона морской пехоты одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 17 декабря 2024 года в районе населённого пункта Малая Локия Курской области, РФ, во время выполнения боевого задания.

Денис Манжалий. Вечная память и слава Герою.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь отважного защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

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