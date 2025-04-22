Самый вкусный салат с креветками, зеленью и сыром: рецепт праздничного блюда

Креветки – не только полезный, но и очень вкусный морепродукт, который может быть основой для многих блюд. А именно, из них получатся вкусные салаты, закуски, намазки. Еще их можно добавить в пасту, будет очень вкусно.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с креветками, который может быть отличным вариантом праздничного блюда.

Ингредиенты:

креветки

соль, чеснок, перец

микс зеленый – руккола и шпинат

томаты черри

пармезан

кедровые орешки

Заправка:

оливковое масло 2-3 ст.л.

горчица в зернах 1 ст.л.

сок половинки апельсина

мед 1 ч.л.

соевый соус 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Креветки очищаем, солим, добавляем чеснок и перец. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде по 1 минутке с каждой из сторон.

2. В тарелку выкладываем зелень, томаты черри, креветки.

3. Для заправки: совмещаем все ингредиенты и заправляем салат.

4. Натираем пармезан и добавляем обжаренные орешки.

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