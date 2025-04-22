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Самый вкусный салат с креветками, зеленью и сыром: рецепт праздничного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт салата

Креветки – не только полезный, но и очень вкусный морепродукт, который может быть основой для многих блюд. А именно, из них получатся вкусные салаты, закуски, намазки. Еще их можно добавить в пасту, будет очень вкусно.

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Полезный и вкусный салат из креветок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с креветками, который может быть отличным вариантом праздничного блюда.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • креветки
  • соль, чеснок, перец
  • микс зеленый – руккола и шпинат
  • томаты черри
  • пармезан
  • кедровые орешки

Заправка:

  • оливковое масло 2-3 ст.л.
  • горчица в зернах 1 ст.л.
  • сок половинки апельсина
  • мед 1 ч.л.
  • соевый соус 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Креветки очищаем, солим, добавляем чеснок и перец. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде по 1 минутке с каждой из сторон.

Жареные креветки

2. В тарелку выкладываем зелень, томаты черри, креветки.

Овощи и зелень для блюда

3. Для заправки: совмещаем все ингредиенты и заправляем салат.

Заправка для салата

4. Натираем пармезан и добавляем обжаренные орешки.

Готовый салат

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