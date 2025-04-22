Самый вкусный салат с креветками, зеленью и сыром: рецепт праздничного блюда
Креветки – не только полезный, но и очень вкусный морепродукт, который может быть основой для многих блюд. А именно, из них получатся вкусные салаты, закуски, намазки. Еще их можно добавить в пасту, будет очень вкусно.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с креветками, который может быть отличным вариантом праздничного блюда.
Ингредиенты:
- креветки
- соль, чеснок, перец
- микс зеленый – руккола и шпинат
- томаты черри
- пармезан
- кедровые орешки
Заправка:
- оливковое масло 2-3 ст.л.
- горчица в зернах 1 ст.л.
- сок половинки апельсина
- мед 1 ч.л.
- соевый соус 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Креветки очищаем, солим, добавляем чеснок и перец. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде по 1 минутке с каждой из сторон.
2. В тарелку выкладываем зелень, томаты черри, креветки.
3. Для заправки: совмещаем все ингредиенты и заправляем салат.
4. Натираем пармезан и добавляем обжаренные орешки.
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