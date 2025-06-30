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Самый вкусный крабовый салат "Красное море": что добавить в салат для яркого вкуса
Крабовые палочки – универсальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, а также салатов. Еще из них получатся сочне суши, а также запеканки, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек и сладкого перца.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- сыр
- перец
- помидор
- майонез
- икра
- чеснок
Способ приготовления:
1. Порежьте все продукты брусочками.
2. Натрите чеснок, смешайте с чесноком.
3. Смешайте все продукты, добавьте майонез с чесноком и перемешайте.
Перед подачей можно украсить зеленью, икрой.
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