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Самый вкусный крабовый салат "Красное море": что добавить в салат для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт салата

Крабовые палочки – универсальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, а также салатов. Еще из них получатся сочне суши, а также запеканки, намазки.

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек и сладкого перца.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • сыр
  • перец
  • помидор
  • майонез
  • икра
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты брусочками.

Ингредиенты для блюда

2. Натрите чеснок, смешайте с чесноком.

Приготовление салата

3. Смешайте все продукты, добавьте майонез с чесноком и перемешайте.

Чем заправить салат

Перед подачей можно украсить зеленью, икрой.

Готовый салат

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