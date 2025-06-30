Самый вкусный крабовый салат "Красное море": что добавить в салат для яркого вкуса

Крабовые палочки – универсальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, а также салатов. Еще из них получатся сочне суши, а также запеканки, намазки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек и сладкого перца.

Ингредиенты:

крабовые палочки

сыр

перец

помидор

майонез

икра

чеснок

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты брусочками.

2. Натрите чеснок, смешайте с чесноком.

3. Смешайте все продукты, добавьте майонез с чесноком и перемешайте.

Перед подачей можно украсить зеленью, икрой.

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