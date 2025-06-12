Самый легкий и вкусный шоколадный десерт без выпечки, теста и сахара: делимся рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный десерт, но без выпечки, идеальной основой может быть сметана, ряженка, йогурт, а также кокосовое молоко. Вместо сахара в такие десерты можно добавить мед, сгущенное молоко, а также джем и ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного десерта без выпечки, просто из кокосового молока и какао.
Ингредиенты:
- 30 г желатина + 70 мл воды
- 500 мл кокосового молока
- 50 г какао
- 100 г сахара (или подсластителя)
- 90 г темного 56% шоколада
Способ приготовления:
1. Заливаем желатин холодной водой и оставляем на 10 минут.
2. Смешайте в кастрюльке молоко, какао, шоколад, сахар, помешивая подогреваем, чтобы масса стала горячей, снимаем с огня, добавляем набухший желатин и перемешивайте до растворения желатина.
3. Форма может быть простая упаковка от молока, отрезаем от нее верх и заливаем шоколадную молочную массу, охлаждаем в холодильнике 3-4 часа.
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