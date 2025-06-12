Самый легкий и вкусный шоколадный десерт без выпечки, теста и сахара: делимся рецептом

Если вы хотите приготовить вкусный десерт, но без выпечки, идеальной основой может быть сметана, ряженка, йогурт, а также кокосовое молоко. Вместо сахара в такие десерты можно добавить мед, сгущенное молоко, а также джем и ягоды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного десерта без выпечки, просто из кокосового молока и какао.

Ингредиенты:

30 г желатина + 70 мл воды

500 мл кокосового молока

50 г какао

100 г сахара (или подсластителя)

90 г темного 56% шоколада

Способ приготовления:

1. Заливаем желатин холодной водой и оставляем на 10 минут.

2. Смешайте в кастрюльке молоко, какао, шоколад, сахар, помешивая подогреваем, чтобы масса стала горячей, снимаем с огня, добавляем набухший желатин и перемешивайте до растворения желатина.

3. Форма может быть простая упаковка от молока, отрезаем от нее верх и заливаем шоколадную молочную массу, охлаждаем в холодильнике 3-4 часа.

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