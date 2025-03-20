Не дав нашей стране победить осенью 2022-го, Байден не просто позорно нас всех предал, но и заодно открыл жуткую тайну: в украинском тылу закончились Украинцы и остались лишь украинцы, то есть новый мировой феномен -

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ПАТРИОТЫ, МАССОВО НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ИДТИ НА ФРОНТ.

Виновным в том, что в таких условиях победить, мягко говоря, немного сложно, общество не менее неожиданно назначило Трампа. Однако же дело не [только] в том, кто виноват, дело и главный вопрос - в другом:

ПОЧЕМУ?

Почему украинские патриоты, мечтающие не просто о мире, а о НАСТОЯЩЕЙ Победе с возвращением всех украинских территорий, патриоты, из-за которых практически невозможно даже слушать новости, потому что собственно новостей почти и нет, а вместо них транслируется сплошная демонстрация патриотизма, - оказались УКЛОНИСТАМИ?