Самопровозглашенный президент Абхазии подал в отставку на фоне протестов: что происходит

Самопровозглашенный Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подал заявление об отставке. Также свой пост покидает и так называемый премьер-министр страны Анкваб А.З.

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Исполняющим обязанности главы Республики Абхазия становится вице-президент Республики Абхазия Гунба Б.З. Об этом сообщила пресс-служба Бжании в Telegram.

Отмечается, что президент достиг соглашения с оппозицией и другими представителями "властей". Согласно договоренностям, протестующие должны покинуть правительственные здания в течение суток. В случае невыполнения этого условия, Бжания отзовет свое заявление об отставке.

"Граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября 2024 года. В случае невыполнения этого пункта Президент Республики Абхазия Бжания А.Г. отзывает заявление об отставке", – говорится в сообщении.

Известно, что исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Гунба Б.З. в соответствии с заявлением освобождает от должности премьер-министра Республики Абхазия Анкваб А.З. и назначает эту должность Бганба В.Р. Действующие министры исполняют обязанности вступить в должность новоизбранного президента Республики Абхазия.

Как сообщал OBOZ.UA, в самопровозглашенной, непризнанной "Республике Абхазия" наблюдается взрыв антироссийских настроений, превратившийся в путч во главе с оппозиционными силами. Несмотря на плохую организацию, смелые народные массы смогли установить контроль над правительственными зданиями в Сухуми. Руководство местных силовиков расколото, часть из них явно на стороне восставшего народа. Местный пророссийский президент Аслан Бжания сбежал из столицы и в своем родном селе Тамыш пытается организовать центр управления Абхазией.

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